Οικονομία

Οι “αόρατοι άνεργοι” του κορονοϊού: Χιλιάδες συμβασιούχοι ζητούν ένταξη στα μέτρα στήριξης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λένε στον ΑΝΤ1 εργαζόμενοι οι συμβάσεις των οποίων δεν ανανεώθηκαν ή διακόπηκαν πρόωρα, λόγω της επέλασης της επιδημίας.