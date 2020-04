Οικονομία

Όμιλος FOURLIS: προσφορά εξοπλισμού στο ΝΙΜΤΣ

Έμπρακτη στήριξη στο έργο του προσωπικού του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Σε ανακοίνωση του Ομίλου FOURLIS αναφέρεται:

Όλες και όλοι μας στον Όμιλο FOURLIS παρακολουθούμε καθημερινά την πέρα από κάθε όριο προσπάθεια των ανθρώπων που υπηρετούν τη Δημόσια Υγεία. Στα νοσοκομεία, στα εργαστήρια, στους δρόμους των πόλεων και των χωριών, σε κάθε άκρη της Ελλάδας.

Τους ευχαριστούμε και στεκόμαστε δίπλα τους, με τη δύναμη της ψυχής μας αλλά και με πράξεις συλλογικής ευθύνης.

Η μάχη απέναντι στην ασθένεια COVID-19 μας αφορά ως άτομα, ως οικογένειες, ως κοινωνία.

Επιθυμώντας να ενισχύσoυμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σ’ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία που βιώνει ο τόπος μας, και στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας των εταιρειών του House Market (IKEA), Intersport, Trade Logistics και FOURLIS Συμμετοχών, προσφέρουμε στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) προϊόντα ΙΚΕΑ, για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών.

O Όμιλος FOURLIS, αντλώντας έμπνευση και δύναμη από τις διαχρονικές εταιρικές αξίες του, θα συνεχίσει να ασκεί υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, για την κοινωνία και τον άνθρωπο, πολύ περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.