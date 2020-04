Οικονομία

Στουρνάρας: η Ευρώπη ρισκάρει μια νέα κρίση κρατικού χρέους

«Τώρα είναι η ώρα για κοινή δράση και αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο κεντρικός τραπεζίτης που τάχθηκε υπέρ της έκδοσης κοινών ομολόγων.

Η Ευρώπη ρισκάρει μία νέα κρίση κρατικού χρέους, εάν οι κυβερνήσεις δεν συντονιστούν με τη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για κοινή δημοσιονομική απάντηση με στόχο την υποστήριξη της οικονομίας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σημειώνει στο Bloomberg ο Γιάννης Στουρνάρας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας προτρέπει τους ηγέτες να σταματήσουν τους διαπληκτισμούς και να φτιάξουν μία «ισχυρή συμμαχία», στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Συστήνει να εκδοθούν κοινά ομόλογα, ένα βήμα που υποστηρίζεται από πολλά κράτη, αλλά στο οποίο αντιστέκονται εκείνα που είναι πιο συντηρητικά στα δημοσιονομικά, σύμφωνα με το euro2day.gr.

«Τώρα είναι η ώρα για κοινή δράση και αλληλεγγύη», σημείωσε ο Γιάννης Στουρνάρας στο Bloomberg. «Οι σκέψεις για τον ηθικό κίνδυνο δεν πρέπει να είναι ο καθοριστικός παράγοντας των ενεργειών μας σήμερα».

Αν και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ανακοινώσει δημοσιονομικά μέτρα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ σε εθνικό επίπεδο, δεν έχουν συμφωνήσει για μία κοινή προσέγγιση. Η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ είναι αντίθετη στα coronabonds, αντανακλώντας τις ανησυχίες της χώρας της, για πληρωμή των δαπανών άλλων ασθενέστερων οικονομιών.

Ο Γιάννης Στουρνάρας υποστηρίζει στο Bloomberg ότι οι προσπάθειες δεν πρέπει να επικεντρωθούν μόνο στον ESM ως κύριο τρόπο παροχής βοήθειας.

Ο ESM «έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει», σημείωσε ο Γιάννης Στουρνάρας, αλλά οι υπό όρους πιστωτικές γραμμές δεν είναι κατάλληλο εργαλείο σε μία πανδημία και «δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις τρέχουσες συνθήκες. Η κοινή έκδοση χρέους αποτελεί κοινή δράση εναντίον του κοινού εχθρού».

Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι τα επίπεδα κρατικών χρεών πρόκειται να αυξηθούν κατά 10 με 20 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω των δαπανών που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

Είναι επίσης πιθανό η ποιότητα των assets στους ισολογισμούς των τραπεζών να επιδεινωθεί, ενώ τα κόκκινα δάνεια αναμένονται να αυξηθούν, προσθέτει.

«Τα ζητήματα βιωσιμότητας του χρέους ίσως εμφανιστούν ξανά, όταν τελειώσει η πανδημία, κάτι που θα είναι εμπόδιο στις προοπτικές ανάπτυξης. Η ΕΚΤ έχει δείξει ευελιξία και κοινό πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα, ευελιξία και ρεαλισμό, πρέπει να δείξουν και άλλοι ευρωπαϊκοί θεσμοί επίσης», καταλήγει.