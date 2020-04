Κόσμος

Βρέφος πέθανε από κορονοϊό στις ΗΠΑ

Ραγίζει καρδιές η είδηση για το νεογέννητο που είχε διαγωνστεί ως φορέας της νόσου.



Ένα βρέφος ηλικίας μόλις έξι εβδομάδων, το οποίο νοσηλευόταν από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πέθανε από τον νέο κορονοϊό στην Πολιτεία του Κονέκτικατ, ανακοίνωσε σήμερα ο Νεντ Λάμοντ, ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής, που συνορεύει με τις ΗΠΑ.

«Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι το μωρό ήταν θετικό στον Covid-19. Μας ραγίζει την καρδιά. Νομίζουμε ότι είναι ένα από τα νεότερα θύματα σε όλον τον κόσμο που πέθανε από επιπλοκές συνδεόμενες με τον Covid-19», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ο κυβερνήτης.