Γεννηματά: απαιτείται ενίσχυση του ΕΣΥ

“Η χώρα έχει πόλεμο σε τρία μέτωπα”, τόνισε στην Βουλή η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής..

«Κάθε κρίση κουβαλά μέσα της το σπόρο της ελπίδας, της αλληλεγγύης, της προσφοράς του εμείς και του όλοι μαζί», είπε η Φώφη Γεννηματά στη Βουλή.

Μιλώντας στη συζήτηση για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορoνοϊού, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές τονίζοντας ότι με την αυτοθυσία τους κάνουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη γερό θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα σηκώσουμε ξανά την πατρίδα μας, ενωμένοι και αποφασισμένοι.

Σημείωσε πως η χώρα έχει πόλεμο σε τρία μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο είναι η καθυστέρηση και η συγκράτηση της διασποράς του ιού για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Το δεύτερο, η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας που απαιτεί οπωσδήποτε την ενίσχυση του ΕΣΥ γιατί είναι η ναυαρχίδα και για αυτόν τον πόλεμο αλλά και για το μέλλον. Και το τρίτο η οικονομία. «Εδώ εμπλέκεται και η Ευρώπη αλλά χρειάζεται και ένα δικό μας ολοκληρωμένο σχέδιο ανόρθωσης που απαιτεί συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή και διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους. Σχέδιο που στηρίζει την παραγωγική βάση της οικονομίας και προστατεύει τους εργαζόμενους», είπε η Φώφη Γεννηματά.

«Ο κορoνοιός δεν αφήνει περιθώρια για κορώνες και λαϊκισμούς, ούτε για εργαλειοποίηση της κρίσης και για πελατειακές πρακτικές. Αρκετά. Δεν διστάζουμε να επισημαίνουμε λάθη και παραλείψεις της κυβέρνησης και των οργάνων της. Για να προλαμβάνουμε, για να διορθωθούν. Γιατί αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στον ελληνικό λαό», συμπλήρωσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η κ. Γεννηματά αναφέρθηκε ακόμη στα διαγνωστικά τεστ αλλά και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. «Δεν θα κουραστώ να τονίζω της σημασία τους για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού. Για την προστασία των εργαζομένων στο ΕΣΥ Αξιοποιείστε επί τέλους σε ενιαίο σχεδιασμό και με ενιαίο τιμολόγιο και τα ιδιωτικά κέντρα ,καθώς και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα που ακόμη παραμένουν εκτός. Για να υπάρξει καλύτερη εικόνα της διασποράς και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Θα χρειαστούν ιδιαίτερα και στη δεύτερη φάση. Χρειάζεται ένα καθημερινό δελτίο διαθεσιμότητας των κλινών ΜΕΘ, αλλά και των κλινών στα νοσοκομεία αναφοράς. Είναι κρίσιμο για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση του συστήματος αλλά και για λόγους διαφάνειας και αίσθηση ασφάλειας των πολιτών».

Όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής επεσήμανε πως είναι απολύτως αναγκαίο να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση νέο χρήμα μέσα από ένα κορονο- ομόλογο, το οποίο θα αποπληρωθεί από κοινοτικούς πόρους και δεν θα υπολογίζεται στο χρέος των κρατών. Ας το πούμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα οδηγήσει σε κρίση χρέους, σε νέα μνημόνια, σε φτωχοποίηση και κλείσιμο επιχειρήσεων.

«Υπάρχουν δυνατότητες, καθώς οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν ισχύουν πια για το 2020. Επιπλέον συμμετέχουμε λόγω της κρίσης στο QE. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε από εκεί ρευστότητα με πολύ χαμηλά επιτόκια. Και βέβαια η Κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ»

Κουτσούμπας: σε καραντίνα τα εργασιακά δικαιώματα

Την άποψη ότι με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού μπαίνουν σε καραντίνα τα εργασιακά δικαιώματα, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Μιλάτε για προστασία, ενώ έφθασαν τις 100.000 οι απολύσεις τον Μάρτιο», είπε και κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το πάγωμα των οφειλών στην εφορία και αναστολή πληρωμής των ΔΕΚΟ. Σταματήστε να κουνάτε μονότονα το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης στο λαό. Αφήστε αυτό το ύφος, όπως κάνατε με αφορμή και τις ουρές στις τράπεζες, λες και δεν ξέρετε πως οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι είναι αναγκασμένοι να στέκονται στις ουρές», είπε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Αναφερόμενος στο υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης, επέκρινε την κυβέρνηση ότι τους στέλνει στον πόλεμο χωρίς μέτρα.

Στράφηκε και κατά της Ευρώπης της οποίας -όπως είπε- η δήθεν αλληλεγγύη αποκαλύφθηκε: «Είτε με το ευρωομόλογο είτε με το κορωνο-ομόλογο, όπως το έλεγε η κυρία Γεννηματά για το οποίο μάλιστα και ο κ. Τσίπρας έδωσε συγχαρητήρια σήμερα στον κ. Μητσοτάκη ότι συντάχτηκε με τη σωστή πλευρά στην ΕΕ, είτε με δάνεια απ' τον ESM, πάλι θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης στη συνέχεια και με νέα μέτρα», είπε και πρόσθεσε:

«Εδώ είμαστε και θα τα δούμε, σας τα λέγαμε κι άλλες φορές πριν και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, επαληθευτήκαμε δυστυχώς για μια ακόμα φορά θα τα δούμε. Άρα, κρατήστε μικρό καλάθι και μην πανηγυρίζετε ούτε για ευρωομόλογα, ούτε για διάφορες αστικές μορφές διαχείρισης που θα μας οδηγήσουν ως λαό, τα λαϊκά στρώματα, δεν εννοώ τους μεγάλους ομίλους σε χειρότερη κατάσταση ακόμα κι απ' τη σημερινή».

Βελόπουλος: ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατέστρεψαν το ΕΣΥ

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, κατέστρεψαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Και τώρα τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Όμως πολιτική σημαίνει πρόβλεψη, ακριβώς για να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

Εκτίμησε ότι σε 3 – 4 μήνες από τώρα οι επιχειρήσεις θα σκάσουν όλες και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μετακυλίει ο πρόβλημα με τις επιταγές και τα χρέη για τους επόμενους μήνες.

Ζήτησε, τέλος, να μην κλείσουν οι Εκκλησίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά: Ας γίνουν λειτουργίες με τους πιστούς απ’ έξω. Ας είναι μέσα παπάς με 1 – 2 ψάλτες. Ας μην ανοίξουν οι πόρτες. Να ακούσουμε τουλάχιστον το Χριστός Ανέστη. Δεν μπορεί να είναι κλειστές οι εκκλησίες.