Πολιτική

Την αποβολή του Ορμπάν από το ΕΛΚ ζητά ο Μητσοτάκης

Συνυπογράφει την σχετική επιστολή με άλλους 12 επικεφαλής κομμάτων της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ, με την οποία ζητείται η αποβολή του κόμματος Fidesz από το ΕΛΚ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουγγαρία υπογράφει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Erna Solberg και άλλους 11 επικεφαλής κομμάτων της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς.

Στην επιστολή επισημαίνεται η έντονη ανησυχία για τη νομοθεσία που πέρασε από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στις 30 Μαρτίου και η οποία επιτρέπει στην κυβέρνηση της Ουγγαρίας να επεκτείνει επ' αόριστον την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιτρέπει στον πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν να κυβερνά με διατάγματα.

«Πρόκειται για σαφή παραβίαση των ιδρυτικών αρχών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Η μάχη κατά του covid-19 απαιτεί εκτεταμένα μέτρα, ωστόσο ο ιός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επ' αόριστον», αναφέρεται στην επιστολή.

Επιπλέον, εκφράζεται η στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνεται έκκληση για κοινή δράση των κρατών-μελών, ώστε η κατάσταση στην Ουγγαρία να αντιμετωπιστεί σθεναρά.