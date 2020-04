Πολιτισμός

“Μένουμε σπίτι” με τον Πολιτισμό: Διαδικτυακές προβολές παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου

Με πρωτοβουλία των Υπουργών Πολιτισμού και Επικρατείας καθίσταται δυνατή η προβολή των παραστάσεων οι οποίες διακόπηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Με πρωτοβουλία των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας, Λίνας Μενδώνη και Κυριάκου Πιερρακάκη αντιστοίχως, και με την τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθίσταται δυνατή η προβολή των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου οι οποίες διακόπηκαν βιαίως λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID -19. Οι προβολές θα είναι δωρεάν διαθέσιμες για το κοινό, από τις σελίδες:

www.n-t.gr του Εθνικού Θεάτρου

www.culture.gr του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

www.mindigital.gr του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το πρόγραμμα ξεκινά την Παρασκευή 3 Απριλίου και έχει ως εξής.

Μάκμπεθ: κάθε Παρασκευή, 21.00

Hotel Eternite: κάθε Κυριακή, 21.00

Χίλιες και μία Ιστορίες (παιδικό θέατρο): κάθε Σάββατο, 17.00 και Κυριακή, 12.00

Σημειώνεται ότι οι ψηφιακές προβολές ακολουθούν τους πραγματικούς χρόνους των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου.

Ακόμη, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέλαβε τη δημιουργία πλατφόρμας διαδικτυακής προβολής του πολιτιστικού υλικού το οποίο έχει παραχθεί και παράγεται από τους εποπτευομένους φορέων του ΥΠΠΟΑ, τις εφορείες αρχαιοτήτων και τα μουσεία του. Παράλληλα, η πλατφόρμα θα ενημερώνει για την παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων διεθνώς.

Η λειτουργία της πλατφόρμας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα της σύγχρονης πολιτιστικής ενημέρωσης, τη δημιουργία της οποίας επέβαλε το «Μένουμε σπίτι».