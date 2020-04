Κόσμος

Ιταλία: Συγκίνηση σε πάρτι έκπληξη ασθενή με κορονοϊό (βίντεο)

Ανεκτίμητη η αντίδραση του άνδρα που είδε τους νοσοκόμους να τον πλησιάζουν με τούρτα.

Ομάδα στρατιωτών που εργάζεται σε υπαίθριο νοσοκομείο στην Πιατσιέντζα (Piacenza) οργάνωσε πάρτι γενεθλίων σε νοσηλευόμενο.

Έτσι όλοι μαζί γιόρτασαν τα 62 γενέθλια του Μπρούνο.

Εκείνος, φανερά συγκινημένος τους είπε ότι «άγγιξαν την καρδιά του» και επέμεινε να κόψουν την τούρτα και να τη μοιράσουν και στους υπόλοιπους ασθενείς.

Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τον κορονοϊό στην Ιταλία είναι 760, ενώ οι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 13.915.