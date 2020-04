Κοινωνία

“Πατρικές ευχές” από τον Βαρθολομαίο στον Σωτήρη Τσιόδρα

Με τον καθηγητή λοιμωξιολογίας επικοινώνησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθηγητή Λοιμωξιολογίας, Σωτήρη Τσιόδρα, στον οποίο έδωσε «τις πατρικές ευχές και την πατριαρχική ευλογία του για την ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Ελλάδος, που αγωνίζεται καθημερινά στη μάχη κατά της πανδημίας», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τον καθηγητή για το έργο του, καθώς και των συνεργατών του, και του ζήτησε να μεταφέρει τις ευχές του και προς τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.