Μητσοτάκης για “άυλη” συνταγογράφηση: το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη

Τηλεδιάσκεψη στο Μαξίμου για παρουσίαση της άυλης συνταγογράφησης. Για μία πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός.

Το νέο σύστημα της «άυλης» συνταγογράφησης παρουσιάστηκε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία έλαβαν μέρος ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, η αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Ελπίδα Φωτιάδη, προϊστάμενη ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ, και η γιατρός Γιώτα Λυμπεροπούλου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν ο τρόπος εγγραφής στην ψηφιακή πλατφόρμα ehealth.gov.gr και τα δύο απλά βήματα που χρειάζεται να κάνουν οι ασφαλισμένοι και οι γιατροί, ώστε η άυλη συνταγή να καταλήξει ταχύτατα στο κινητό τηλέφωνο του ασθενή. Η συνταγή θα έχει συγκεκριμένη χρονική ισχύ και θα στέλνεται τακτικά. Όπως υπογραμμίστηκε, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι, θα αποφέρει τριπλό όφελος: Πρώτον θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά των χρονίως πασχόντων, καθώς θα εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως, και μάλιστα σε μία εποχή που οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να προστατεύονται.

Δεύτερον, θα απαλλάξει τους γιατρούς από χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν σε περιστατικά που χρήζουν της άμεσης φροντίδας τους, ειδικά τη στιγμή που δίνεται η μάχη με τον κορονοϊό. Τέλος, θα αναβαθμίσει τη δυνατότητα του κράτους να παρακολουθεί την φαρμακευτική δαπάνη, εντοπίζοντας στρεβλώσεις.

Στην τοποθέτησή του κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία την οποία αναλάβατε να διεκπεραιώσετε σε χρόνο ρεκόρ, πολύ νωρίτερα από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει, το project της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Θεωρώ ότι είναι μία εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμιση που αποδεικνύει έμπρακτα ότι το ψηφιακό κράτος είναι στην υπηρεσία του πολίτη και ειδικά αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Είναι μία πρωτοβουλία από την οποία κερδίζουν όλοι. Κερδίζει πρώτα απ' όλα ο ασφαλισμένος -και ειδικά οι χρονίως πάσχοντες- γιατί μπορεί να λαμβάνει πια αυτοματοποιημένα στο κινητό του την συνταγή του. Κερδίζουν οι ίδιοι οι γιατροί διότι απελευθερώνουν χρόνο για να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά περιστατικά τα οποία χρειάζονται ιατρική φροντίδα και αποδεσμεύονται από μία διαδικασία που είχε τα χαρακτηριστικά ρουτίνας. Και βέβαια κερδίζει και το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο θα αποκτά μία ακόμα καλύτερη εικόνα για την έκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συνταγογράφηση και για τις πιθανές εξοικονομήσεις που μπορούν να γίνουν και στο πλαίσιο αυτό.

Οπότε πάλι εγώ θέλω να σας συγχαρώ και θέλω να έχουμε σήμερα την ευκαιρία να μας παρουσιάσετε πλήρως τη λειτουργία του συστήματος, ώστε να μπορέσουμε πολύ γρήγορα να εξοικειώσουμε όλους τους εμπλεκόμενους με αυτήν την πολύ σημαντική τεχνολογική καινοτομία».

Δείχνοντας τη διαδικασία, η κ. Λυμπεροπούλου έγραψε μία συνταγή για λογαριασμό του κ. Σκέρτσου, η οποία παραδόθηκε άμεσα στο κινητό του. Ενδεικτικά, το 2019 ασφαλισμένοι πραγματοποίησαν 5,26 εκατομμύρια επισκέψεις σε γιατρούς τη στιγμή που οι γιατροί που συνταγογραφούν ήταν περίπου 40.000. Κάθε χρόνο εκδίδονται περίπου 75 εκατομμύρια συνταγές.