Κοινωνία

ΗΔΙΚΑ: Οδηγίες για την άυλη συνταγογράφηση

Πάνω από 140.000 πολίτες έχουν εγγραφεί μέσα σε λιγότερο από δυο εβδομάδες στην ειδική πλατφόρμα για την άυλη συνταγογράφηση. Αναλυτικές οδηγίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες οι πολίτες που εγγράφηκαν στην πλατφόρμα ehealth.gov.gr έχουν ξεπεράσει τις 140.000.

Την ίδια στιγμή, τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι συνταγές που εκδίδονται άυλα φτάνουν ήδη το 10% της συνολικής ημερήσιας συνταγογράφησης.

Προς διευκόλυνση των πολιτών, ακολουθούν παρακάτω λεπτομερείς οδηγίες εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ για την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης.

