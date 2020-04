Οικονομία

ΣΕΒ: Μαζί θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ΣΕΒ συνεργάζεται με την Πολιτεία, προτείνοντας μέτρα και ρυθμίσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων μελών του, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές.

Διανύοντας την τέταρτη εβδομάδα των πρωτοφανών συνθηκών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, παραμένει κρίσιμη η ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για όλες τις εξελίξεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στη στήριξή τους, τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΕΒ.

Όπως σημειώνεται, "απέναντι στη μεγάλη αβεβαιότητα, και με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες να αυξάνουν, ο ΣΕΒ συνεργάζεται με την Πολιτεία, προτείνοντας μέτρα και ρυθμίσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων μελών του, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές. Παράλληλα, αισθανόμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ ανταποκρίνονται καθημερινά στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, με προσφορές που μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα €23 εκ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα σας αποστέλλουμε το δεύτερο δελτίο του ΣΕΒ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, συνεχίζοντας, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, την ενημέρωση για όλες τις σχετικές εξελίξεις, με την κωδικοποίηση των πρωτοβουλιών της Πολιτείας.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή της κρίσης ο ΣΕΒ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά και όλοι οι άνθρωποι του Συνδέσμου θα βρίσκονται στη διάθεση των επιχειρήσεων μελών μας, ώστε να συμβάλλουμε στην παροχή υποστήριξης και στην επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, εν όψει των νέων συνθηκών λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού και σε εφαρμογή όλων των πρόσφατων σχετικών μέτρων και εξαγγελιών από τις αρμόδιες Αρχές.

Μαζί θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, και μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας".

Αναλυτικά το δελτίο του ΣΕΒ:

?