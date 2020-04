Πολιτική

Κορονοϊός - Πάιατ: Θυμίζει τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Αμερικανός Πρέσβης απένειμε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση επειδή έλαβε αποτελεσματικά μέτρα νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στην ελληνική κυβέρνηση για την αποτελεσματικότητά της να λάβει μέτρα έγκαιρα νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, εξέφρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ. Επίσης, εξήρε την ταχύτητα με την οποία η Κυβέρνηση κινήθηκε στην ψηφιακή ατζέντα.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επενδύουν στην οικοδόμηση της σχέσης τους με την Ελλάδα και να διατηρήσουν τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στην «πολύ σημαντική στρατηγική ατζέντα». Ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα του μεταναστευτικού, ο πρέσβης των ΗΠΑ τόνισε την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει, αναγνωρίζοντας πως η Ελλάδα σηκώνει μεγάλο βάρος πέρα από όλες τις άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Σε συνέντευξή του μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Τζέφρι Πάιατ σκιαγράφησε τη σημερινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ και υπογράμμισε την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης της πρόκλησης της πανδημίας του κορονοϊού.

«Είναι δύσκολη περίοδο για όλους μας» και «σε αυτό είμαστε όλοι μαζί», σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την «εξαιρετική συνεργασία» του με την ελληνική κυβέρνηση, αναφέροντας πως βρίσκεται σε τακτική επαφή με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση με την πανδημία. Στην κατεύθυνση αυτή, διατύπωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ να εργαστούν με τους διεθνείς τους εταίρους.

«Η αναλογία που μπορώ να σκεφτώ είναι το Περλ Χάρμπορ και η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου»

Εστιάζοντας στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του, είπε ότι σήμερα οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 9 Πολιτείες και σημείωσε ότι «η καλύτερη αναλογία που μπορώ να σκεφτώ όσον αφορά την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και σε ό,τι αφορά στην εμπιστοσύνη μου στην αμερικανική ανθεκτικότητα είναι το Περλ Χάρμπορ και η έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Διευκρίνισε ότι το 1941 οι ΗΠΑ είχαν χάσει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου τους στον Ειρηνικό, και τότε ήταν που η αμερικανική επιστημονική και βιομηχανική μηχανή συνεργάστηκε με εταίρους και συμμάχους «για να νικήσουν τις δυνάμεις του Άξονα και χτίσανε τη Δημοκρατία και τις κοινές αξίες που απολαμβάνουμε όλοι σήμερα». Υπό αυτό το πρίσμα, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν και αυτή την κρίση.

Επίσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του από τα αποτελέσματα της χθεσινής Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σχετικά με τον κορονοϊό.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα περί του τέλους της αμερικανικής ηγεσίας, τα χαρακτήρισε πολύ υπερβολικά.

Σχετικά με τη Λιβύη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είπε είναι οι εξωτερικοί παράγοντες, κατονομάζοντας τη Ρωσία και την Τουρκία, «οι οποίοι έχουν κάνει την πολιτική κατάσταση περισσότερο δύσκολη μέσω της αποστολής όπλων παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στον Έβρο με τον αναπληρωτή βοηθό υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Πάλμερ και είπε πως και οι δύο μίλησαν ξεκάθαρα σχετικά με τις ανησυχίες τους από τον τρόπο με τον οποίο το τουρκικό κράτος έχει εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ζήτημα, πώς αυτοί οι μετανάστες είχαν παραπλανηθεί και ότι έπρεπε να σταματήσει. Επισήμανε πως ήταν ο μόνος πρέσβης χώρας που ταξίδεψε στον Έβρο με τον ανώτατο αξιωματούχο της Ουάσιγκτον και σημείωσε πως κατέστησαν σαφές στις δηλώσεις τους πως αυτό είναι απαράδεχτο και πρέπει να σταματήσει. «Τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους εταίρους της- νομίζω ότι ισχυρό μήνυμα ήταν η παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και των άλλων ηγετών στην Αλεξανδρούπολη-, η ενίσχυση της Frontex και η παρουσία άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων στα σύνορα που κατέστησε σαφές πως δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα, αλλά θέμα μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ», προσέθεσε και επισήμανε πως έγινε κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τα σύνορα της. Περαιτέρω αναφέρθηκε στην «αποτελεσματικότητα» των ελληνικών δυνάμεων ασφάλειας που προστατεύουν τα σύνορα.