Κοινωνία

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Πανελλαδικές Εξετάσεις στην ύλη που έχει διδαχθεί στην τάξη (βίντεο)

Τι είπε η Υφ. Παιδείας για την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Τι προανήγγειλε για τα ιδιωτικά σχολεία και τα δίδακτρα. Εντυπωσιακή η συμμετοχή στην εκ αποστάσεως εκπαίδευση.

«Η ύλη στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα είναι σχετική με όσα έχουν διδαχθεί τα παιδιά στην τάξη», επεσήμανε η Υφυπουργός Παιδείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Αναφορικά με το πότε θα γίνουν οι Εξετάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη είπε ότι «πάμε σε μια ημερομηνία που θα είναι όσο πιο κοντά στην προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων, δηλαδή θα είναι στο τέλος Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου», συμπληρώνοντας ότι «δεν βοηθά τα παιδιά που περιμένουν να δώσουν εξετάσεις η διαρκής συζήτηση για την ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών, πολύ δε περισσότεροι όταν όλα είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε από τους ειδικούς να μας ενημέρωνουν για τις εξελίξεις προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις.

«Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κάνουν επαναλήψεις σε όσα έχουν διδαχθεί μέχρι τώρα και να καλύψουν τυχόν κενά» είπε η κ. Ζαχαράκη για το διάστημα της διακοπής λειτουργίας των σχολείων, λέγοντας ότι θα πρέπει να έχουν ψυχραιμία για να αποδώσουν το καλύτερο.

Σε ότι αφορά τα ιδιωτικά σχολεία και την καταβολή των διδάκτρων, η Υφυπ. Παιδείας είπε ότι θα υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία για την ρύθμιση σχετικών θεμάτων, ώστε το ποσό των διδάκτρων να αντιστοιχεί στο πλήθος των μαθημάτων που έχουν γίνει.

Σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, η Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε εντυπωσιακά στοιχεία για την συμμετοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών, λέγοντας ότι στην «ασύγχρονη εκπαίδευση», έχουν εγγραφεί 915.000 μαθητές από το σύνολο των 1,3 εκ. μαθητών της χώρας (σημ: συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο και ο αριθμός των παιδιών στα νηπιαγωγεία).

Όπως προσέθεσε, «|υπάρχουν πάνω από 300.000 ψηφιακά μαθήματα διαθέσιμα για τα παιδιά και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στους εκπαιδευτικούς και να τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά τα εργαλεία λειτουργούν επικουρικά και έχουν στόχο να μην αποκοπούν τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία, καταλήγοντας ότι «δεν θα γίνουν περικοπές στις θέσεις των εκπαιδευτικών».