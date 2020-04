Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: επέμβαση της αστυνομίας για συγκέντρωση 100 ατόμων σε ναό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αψήφισαν τα μέτρα απαγόρευσης για τον κορονοϊό και συγκεντρώθηκαν έξω από εκκλησία!

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός ατόμου, το οποίο συνελήφθη κατηγορούμενο για συμμετοχή σε συγκέντρωση, με συνωστισμό, περίπου 100 ατόμων, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στην Αγία Βαρβάρα, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, παραβιάζοντας έτσι τα μέτρα πρόληψης για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ταυτοποιήθηκαν άλλα πέντε άτομα, που συμμετείχαν στην ίδια συγκέντρωση. Το άτομο, που συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων ατόμων.