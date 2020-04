Υγεία - Περιβάλλον

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για ασθενείς με κορονοϊό που παραμένουν στο σπίτι (βίντεο)

Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι ασθενείς και ποια αγωγή λαμβάνεται από καθέναν. «Καμπανάκι» των ειδικών για την χρήση κλιματιστικών.