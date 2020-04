Αθλητικά

Τα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού μένουν σπίτι και… “τρελαίνονται”! (βίντεο)

Βίντεο με τους διαδικτυακούς τους φίλους για το πώς περνούν τον χρόνο τους στο σπίτι, λόγω κορονοϊού, μοιράστηκαν μεταξύ άλλων ο Ρονάλντο και ο Ναδάλ.