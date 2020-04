Κόσμος

Αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας από τη φωτιά στο Τσερνόμπιλ (εικόνες)

Δασική πυρκαγιά ξέσπασε την Κυριακή στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία.

Αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας αναφέρουν οι Ουκρανοί, μετά τη δασική φωτιά που ξέσπασε στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ, την Κυριακή.

«Υπάρχουν κακά νέα, τα επίπεδα της ραδιενέργειες είναι πάνω από το φυσιολογικό στο σημείο της φωτιάς», έγραψε σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας οικολογίας την Κυριακής.

Την ανάρτησή του συνόδευε και ένα βίντεο με τον μετρητή ραδιενέργειας να δείχνει ότι τα ποσοστά έχουν ανέβει 16 φορές πάνω από το φυσιολογικό.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε πάνω από 20 στρέμματα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς και 100 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής και δεν ήταν ορατή, όταν όμως αυξήθηκαν τα επίπεδα ραδιενέργειας έγινε ορατή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης της Ουκρανίας.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε παράλληλα ότι, η αύξηση της ραδιενέργειας σε κάποιες περιοχές προκαλεί δυσκολίες στην κατάσβεση της φωτιάς.

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας Νο 4 του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας του Τσερνόμπιλ εξερράγη τον Απρίλιο του 1986 μολύνοντας όλη την Ευρώπη με ραδιενέργεια.

Οι τρεις υπόλοιποι αντιδραστήρες σταμάτησαν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια το 2000, ενώ ένας τεράστιος θόλος τοποθετήθηκε πάνω από τον 4ο το 2016.

Οι δασικές φωτιές στην περιοχή δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.