Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: μείωση ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους (βίντεο)

Επεκταση του μέτρου που ίσχυε για τα δια νόμου κλειστά μαγαζιά. Τι λέει ο Υπ. Οικονομικών για το ευρω-ομόλογο, την διαφαινόμενη παράταση στην προστασία α΄ κατοικίας και τις σωρευμένες οφειλές από τις κλειστές επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και αναφερόμενος στο αυριανό Eurogroup είπε ότι οι ΥΠΟΙΚ των ευρωπαϊκών κρατών πήραν τα απαιτούμενα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά το πρόβλημα που υπάρχει είναι ταμειακό και αφορά την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.

Το Ευρωομόλογο εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όπως και άλλες προτάσεις και παρά το ότι ο συμβιβασμός δεν είναι πολύ κοντά, αισιοδοξεί ότι τελικά θα βρεθεί μια κοινή λύση όπως κοινός είναι και ο εχθρός.

Ερωτηθείς για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε το θέμα με κοινωνική ευαισθησία και το ίδιο θα κάνει και τώρα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία όταν θα έρθει η ώρα.

Σχετικά με τις οφειλές που θα συγκεντρωθούν μετά τις αναστολές πληρωμών των φορολογουμένων που αποφάσισε η κυβέρνηση, ο Υπουργός Οικονομικών, ευχήθηκε αρχικά η παράταση των λίγων μηνών που δόθηκε να είναι αρκετή και δεσμεύθηκε πως όταν έρθει η ώρα της πληρωμής, θα υπάρχει η δυνατότητα ρυθμίσεων.

Σε ότι αφορά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το πακέτο των οικονομικών μέτρων που έχει νομοθετήσει, αλλά και τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως αυτές παρουσιάστηκαν σήμερα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί ανεπιτυχώς να μηδενίσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύουν ότι η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε περισσότερα μέτρα από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με ισχυρότερες οικονομίες και μάλιστα σε κράτη που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό.

Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει πρόνοια και για τα ενοίκια των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την κρίση, αλλά παραμένουν ανοικτές και θα εφαρμοστεί και εκεί η μείωση ενοικίου κατά 40%,.

Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει επιπλέον πρόνοια για τους ανέργους καθώς ναι μέν έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά αυτά δεν είναι αρκετά.