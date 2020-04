Οικονομία

Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για μείωση του ΕΝΦΙΑ

Σκληρή ανακοίνωση με την οποία αντιδρά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση μειώνει τα ενοίκια που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει πρόνοια και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, εξέδωσε σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ η απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει την υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% σε όλους τους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας (και όχι μόνο σε όσες επιχειρήσεις έκλεισαν μετά από κρατική εντολή) «αποτελεί μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη που συνιστά πρόκληση και εμπαιγμό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων».

Αν και η Ομοσπονδία αναφέρει ότι είναι αναμφισβήτητη η ανάγκη των επιχειρήσεων να μειώσουν τα κόστη (και τα ενοίκια που καταβάλλουν) σε μια περίοδο που η οικονομική δραστηριότητα έχει παγώσει, υπογραμμίζει πως «εκείνο που είναι ηθικά ανεπίτρεπτο, είναι η βοήθεια προς τις επιχειρήσεις να υφαρπάζεται από τις τσέπες των ιδιοκτητών».

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ «είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιφυλάσσει – και καλώς κάνει – μέτρα ελάφρυνσης και ανακούφισης για τους πληττόμενους κλάδους, με μία και μοναδική εξαίρεση: τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι όχι μόνο δεν ελαφρύνονται, ιδιαίτερα οι συνεπείς από αυτούς, αλλά επιβαρύνονται με υποχρεωτική μείωση των εισοδημάτων τους. Λες και οι ιδιοκτήτες ζουν σε έναν άλλο κόσμο που δεν υφίσταται συνέπειες από τον κορoνοϊό».

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν επαγγελματία που χάνει το 40% του τζίρου του με κρατική εντολή και εντάσσεται – καλώς – στα μέτρα στήριξης και ενός ιδιοκτήτη ακινήτου που ζει από το ενοίκιο που εισπράττει και χάνει επίσης το 40% των εσόδων του, αλλά η κυβέρνηση τον έχει πραγματικά ξεχασμένο.

«Υποθέταμε – ίσως άδικα – ότι έχει παρέλθει η εποχή της απηνούς καταδίωξης και «πάταξης» της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ, προσθέτοντας πως το υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει αλλά παριστάνει πως αγνοεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα ξεκινήσουν τον Ιούλιο, μετά την εκκαθάριση εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ και ως εκ τούτου η τετράμηνη αναστολή πληρωμής φόρων που έχει δώσει δεν συνιστά βοήθεια.

«Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει με μεγάλη λύπη ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν μας αξίζει. Η πρόταση την οποία ελπίζουμε να υιοθετήσει έστω και σήμερα η κυβέρνηση είναι η μείωση και του ΕΝΦΙΑ κατά 25% για όλους τους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που θα κατορθώσουν να είναι εφέτος συνεπείς στην πληρωμή του», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.