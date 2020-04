Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: απαλλαγή τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού με λίγα κλικ!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Προχωράμε κάθε διαδικασία που ανακουφίζει όσους πλήττονται από την κρίση, τονίζει ο Κώστας Μπακογιάννης.

Ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο που διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων επιχειρηματιών της Αθήνας οι οποίοι δοκιμάζονται σκληρά από την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει ο τόπος, παρέχει από αυτή την εβδομάδα ο Δήμος Αθηναίων.

Όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊου έχουν πλέον την δυνατότητα να αιτηθούν στον Δήμο Αθηναίων την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού εύκολα, γρήγορα και όπου βρίσκονται, από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή.

Μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις (https://eservices.cityofathens.gr/) που λειτουργεί εδώ και σχεδόν δύο μήνες προσφέροντας διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι αποφεύγουν να επισκεφθούν γραφεία κι υπηρεσίες μειώνοντας την έκθεσή τους στον κίνδυνο του κορονοϊου και την συνολικότερη ταλαιπωρία τους.

Η διαδικασία απαιτεί την χρήση των κωδικών taxisnet και με λίγα «κλικ» οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους λόγω των έκτακτων μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19.

Με την είσοδο στην πλατφόρμα οι δικαιούχοι επιλέγουν την αίτηση για “Απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού”. Το σύστημα μετά από αυτόματο έλεγχο και διασταύρωση ελέγχει τους ΚΑΔ δραστηριότητας και αν ανήκουν σε αυτούς που προβλέπονται από τις ΠΝΠ τους επιτρέπει να προχωρήσουν στην αίτηση αφού συμπληρώσουν και τον αριθμό μετρητή ρεύματος ώστε να ενημερωθεί στη συνέχεια ο αντίστοιχος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει η απαλλαγή στους επόμενους λογαριασμούς.

Η ηλεκτρονική αυτή αίτηση αναπτύχθηκε μετά την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων που προβλέπει σειρά ευνοϊκών μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που πλήττονται αυτό τον καιρό και αναμένεται να εξυπηρετήσει πάνω από 100.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

«Προχωράμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε κάθε διαδικασία που θα ανακουφίσει όλους εκείνους που πλήττονται οικονομικά από αυτήν την υγειονομική κρίση. Παράλληλα, αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας να αναπτύξουμε εφαρμογές και υπηρεσίες που και μετά την κρίση, θα αποτελέσουν τη ψηφιακή προίκα του δήμου μας και θα αποτελούν βασικό εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και όπλο κατά της γραφειοκρατίας" τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία αποτελεί μία ακόμη προσθήκη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε και αναβαθμίζεται συνεχώς από τη ΔΑΕΜ ΑΕ, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων.