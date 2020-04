Οικονομία

Eurogroup: αρνητική η Ολλανδία στην έκδοση ευρωομολόγων

Σταθερά στη «γραμμή» της Γερμανίας η Ολλανδία, θα υποστηρίξει μόνο τη χρήση του ESM κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών Βόπκε Χέκστρα επανέλαβε σήμερα πως η Ολλανδία δεν υποστηρίζει τη χρήση "ευρωομολόγων" στη μάχη της Ευρώπης κατά της επιδημίας του κορονοϊού και πως θα υποστηρίξει μόνο τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) υπό όρους.

«Τα ευρωομόλογα, δεν θα το έκανα, και το υπουργικό συμβούλιο επίσης δεν θα το έκανε αυτό», είπε ο Χέκστρα πριν από μια σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης και πρόσθεσε πως πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όροι που να επισυνάπτονται με τη χρήση του ESM.