H EKT παρέχει απεριόριστη ρευστότητα στην Ελλαδα

Την ικανοποίησή της για την απόφαση της ΕΚΤ να δώσει απεριόριστη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες, εκφράζει η Κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η απόφαση της ΕΚΤ θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία και η Ελλάδα θα βγει ακόμη πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας επισημαίνει πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα, στον λογαριασμό του στο Twitter, o Πρωθυπουργός αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχτεί τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στο ευρωσύστημα, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία» και συμπληρώνει: «Δρώντας αποφασιστικά και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, η Ελλάδα θα βγει ακόμα πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές».

We welcome the ECB's decision to accept Greek government bonds as collateral in the Eurosystem, a move which will further boost liquidity in the economy. Acting decisively and with a concrete economic plan, Greece will come out even stronger through these challenging times.