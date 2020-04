Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πέμπτη σήμερα, 9 Απριλίου και μετά τη χθεσινή Πανσέληνο η Σελήνη σήμερα περνάει στο ζώδιο του Σκορπιού.

ΚΡΙΟΣ: Ευτυχώς που στους περισσότερους από εσάς αρέσουν τα παιχνίδια που ανεβάζουν την αδρεναλίνη όπως ένα τρενάκι λούνα παρκ που μέσα σε δευτερόλεπτα σου κάνει το στομάχι φραπέ, γιατί αυτές εδώ οι μέρες έχουν αντίστοιχα έντονα συναισθήματα. Όλα τα ζεις στο έπακρο και τις στιγμές της έντονης χαράς και αυτές της βαθιάς λύπης ή της απογοήτευσης. Ξέρω ότι μπορεί να φοβάσαι, όμως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα ζήσεις, γιατί όλα τα συναισθήματα είναι απαραίτητα.

ΤΑΥΡΟΣ: Με τη Σελήνη τις επόμενες δύο ημέρες (και κάτι) να είναι απέναντι σου τα νευράκια σου δεν είναι και στα καλύτερα τους. Και ξέρω ότι το πολιτικά ορθό είναι να σου πω "ψυχραιμία, κρατά χαμηλούς τόνους" και άλλες τέτοιες βλακείες που δε θα στις πω όμως, γιατί και δεν τις πιστεύω και δε θέλω να σου δημιουργήσω επιπλέον τύψεις. Το μόνο που θα πω είναι να κοιτάξεις να μη χάσεις το δίκιο σου και σε κάποιες περιπτώσεις να μην επιτρέψεις στη ζήλια σου να ισοπεδώσει κάθε έννοια λογικής.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Τί μπορεί να φταίει σε καθένα Δίδυμο ξεχωριστά δεν μπορώ να το ξέρω, όμως όλοι λίγο-πολύ βρίσκετε λόγους για να γκρινιάξετε και πιστέψτε με… δε χρειάζεστε πάντα μια σοβαρή αφορμή για να το κάνετε. Πάντως, ειδικά στην περίπτωση που βλέπεις τα πράγματα να οδηγούνται στα άκρα, προσπάθησε να γίνεσαι κάπως πιο μετριοπαθής έστω και την ύστατη στιγμή. Γιατί να ξέρεις, το πρόβλημα δεν είναι η λεπτομέρεια για την οποία γκρινιάζεις, αλλά κάτι άλλο σου φταίει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μα γιατί σε θυμάται και σου τηλεφωνεί κάθε παρατρεχάμενος; Για να σου σπάει τα νεύρα τη στιγμή που δεν έχεις να χαραμίσεις ούτε ένα δευτερόλεπτο σε ανούσιες συζητήσεις και σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να σου προσφέρουν. Ναι οκ, αυτό μπορεί να το ξέρεις εσύ, όμως αυτοί δεν το ξέρουν και με το να το παίζεις ψεύτικα ευγενικός δε θα το καταλάβουν ποτέ. Δε σου λέω να τους το πεις κατάμουτρα, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι δικό σου θέμα, όμως αν δεν θέλεις πολλά-πολλά θα πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο και να υπερασπιστείς υπεύθυνα το "θέλω" σου.

ΛΕΩΝ: Δεν χρειάζεται καμία δόση υπερβολικής αισιοδοξίας, ούτε και πρόκειται να συμβεί κανένα συγκλονιστικά θετικό γεγονός που θα διαγράψει απ' το ημερολόγιο όσα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Καλό λοιπόν θα ήταν να βρεις τρόπο να στηρίξεις την αισιοδοξία σου στην πίστη στον εαυτό σου. Κανένα παρελθόν δε σβήνει, γι' αυτό και είναι μάταιο να βασανίζεσαι με πράγματα που δεν είναι στο χέρι σου να αλλάξουν. Κι αν θες σώνει και ντε να ασχοληθείς με το παρελθόν, ασχολήσου με τότε που κάθε δυσκολία ήταν μια ευκαιρία να ξεχωρίσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Κι αν όλα έμοιαζαν στάσιμα ως τώρα, έρχεται η σημερινή μέρα για να σε βάλει σε ένα ράλι, σωματικά ή νοητικά, αφού αν βάλεις στη σειρά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και όσα έχεις να σκεφτείς μια πίστα αγώνων τη φτιάχνεις. Εγώ τι να σου πω; Βασικά κάνε κουράγιο, γιατί δύο μέρες είναι το πολύ και άμα προλάβεις ρίξε και κανένα διαλογισμό. Όχι ότι θα πετύχει και θα καταφέρεις να αδειάσεις το κεφάλι σου, αλλά τουλάχιστον να κόψεις λίγο ταχύτητα, να μπεις σε κανένα πιτ-στοπ που λένε.

ΖΥΓΟΣ: Δεν πα να πέφτουν τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου, εσένα οι μετοχές σου ανεβαίνουν. Και ανεβαίνουν, γιατί πρώτος απ' όλους εσύ εκτιμάς καλύτερα τον εαυτό σου, την αξία σου και όσα προσφέρεις είτε στη σχέση σου, είτε ακόμα και στα επαγγελματικά σου. Φαίνεται λοιπόν πως νιώθεις να δικαιούσαι κάτι περισσότερο απ' αυτό που ως τώρα σου έδιναν και έλεγες κι ευχαριστώ και είσαι αποφασισμένος να το διεκδικήσεις, γιατί ανεξάρτητα από το ποιες είναι η εναλλακτικές σου, δεν αντέχεις να σε υποτιμούν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αν έψαχνες μια ευκαιρία να τολμήσεις να μιλήσεις για πράγματα που έχεις ανεχτεί εδώ και καιρό και δε θέλεις άλλο να τα κρατάς μέσα σου, αν επιζητούσες την κατάλληλη στιγμή για να εκφράσεις τα συναισθήματα σου στην άλλη πλευρά χωρίς να φοβάσαι για το τι μπορεί να συμβεί το αμέσως επόμενο δευτερόλεπτο, αν έχεις ανάγκη να ρισκάρεις για να νιώσεις ότι είσαι ζωντανός, αυτές εδώ οι μέρες θα σου δώσουν τη δύναμη και το περιθώριο να τα κάνεις. Τι έχεις να χάσεις…;

ΤΟΞΟΤΗΣ: Αυτή η φάτσα ότι και καλά είσαι σε καταστολή και επικοινωνείς μόνο με τα μάτια σήμερα, πρόκειται να αποδειχτεί εντελώς παραπλανητική για τους γύρω σου, ειδικά αν πρόκειται να εκμεταλλευτούν την φαινομενική αδυναμία σου και επιχειρήσουν είτε να σε φορτώσουν με ευθύνες που καμία υποχρέωση δεν έχεις να αναλάβεις, είτε να σε καταπιέσουν, αφού θα σε δουν να γίνεσαι θεριό ανήμερο και να επικοινωνείς και με τη γλώσσα, και με τα χέρια, και με τα πόδια, με όλα…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το Σαββατοκύριακο είναι προ των πυλών, όμως όχι ότι θα το καταλάβεις και πολύ. Αυτές εδώ τις μέρες καλείσαι να οργανωθείς καλύτερα κι από Παρθένο για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτόν τον Γολγοθά υποχρεώσεων που σε περιμένουν. Κι επειδή όλη αυτή η αδράνεια στην οποία έχουμε περιέλθει όλοι μαζί έχει επηρεάσει, όσο να 'ναι, τους ρυθμούς σου να ξέρεις ότι αν θες να περάσεις χαλαρό σαββατοκύριακο σήμερα και αύριο οι μηχανές θα πρέπει να δουλεύουν στο φουλ.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αυτές εδώ τις μέρες δεν έχεις να παλέψεις μόνο με τον κορονοϊό, μη σου πω αυτός μπορεί να είναι η αφορμή, αλλά είναι και ο τελευταίος που σε νοιάζει, ειδικά από τη στιγμή που δεν τον έχεις. Οι βασικοί σου εχθροί είναι δύο άλλα μικρόβια: το κοινωνικό σου μικρόβιο και το επαναστατικό σου μικρόβιο. Το ένα που δεν αντέχει άλλο την…"καραμπίνα" που λέει και η μικρή Μαρία που έγινε viral τις προηγούμενες μέρες και το άλλο που ακόμη ένα "πρέπει" να ακούσει και θα πιάσει καραμπίνα να την ανάψει σε κανέναν… Μα σκέψου το κοινό καλό!

ΙΧΘΥΕΣ: Καλή η ευκαιρία που μας έχει δοθεί για ξεκούραση, όμως καλό θα είναι να μη σε πάρει η κάτω βόλτα που λένε, γιατί εσύ δεν το έχεις σε τίποτα, παρασύρεσαι. Δες το λίγο σαν μια περίοδο ανασύνταξης δυνάμεων και σαν μια φάση που σου δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσεις το χρόνο σου ποιοτικά. Σκέψου τα επόμενα βήματα σου και τις ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσεις να τα κάνεις πράξη. Δεν αργεί η στιγμή που θα ξεκινήσεις το σπριντ για να καλύψεις το χαμένο έδαφος και τότε δε θα έχεις την πολυτέλεια του χρόνου.

Πηγή: astrologos.gr