Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης: σεβαστή η απόφαση της κυβέρνησης για το Άγιο Φως

Τη δέσμευση ότι θα σεβαστεί την απόφαση για το Άγιο Φως εξέφρασε ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο οποίος είχε δηλώσει αποφασισμένος να στείλει σε κάθε σπίτι του Δήμου του το Φως από τα Ιεροσόλυμα.

«Το σχέδιο του Δήμου για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός δυστυχώς δεν θα υλοποιηθεί. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιάς και ο κ. Τσιόδρας, επικεφαλής της στρατηγικής αντιμετώπισης του COVID-19, με χθεσινή τους απόφαση, δεν επιτρέπουν την μεταφορά του Αγίου Φωτός από την δημοτική αρχή του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στους δημότες της πόλης» τόνισε ο ίδιος σε ανακοίνωσή του και προσέθεσε:

Όπως εξηγεί: «Σκοπός μας ήταν να κρατήσουμε στα σπίτια τους όσους δημότες μας επιθυμούσαν να πάρουν το Άγιο Φως από τις εκκλησίες και παράλληλα να τους μεταφέρουμε την ελπίδα, την πίστη και την αγάπη που εκπροσωπεί το Αναστάσιμο Φως».

Τονίζει ότι: «Η μεταφορά θα γινόταν με γνώμονα την δημόσια υγεία και με απόλυτη εφαρμογή των οδηγιών που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. Άλλωστε με το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, καθημερινά και με απόλυτη ασφάλεια, υπάλληλοι του δήμου μας, έρχονται σε άμεση επαφή με εκατοντάδες συνδημότες μας που τους μεταφέρουν τρόφιμα, φάρμακα και έγγραφα. Από την πολιτεία όμως, κρίθηκε πως είναι επικίνδυνο να ανάψουμε τα φαναράκια που θα άφηναν οι πολίτες έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους, δίχως να υπάρξει καμία επαφή».

Και καταλήγει: «Σεβόμενοι την εντολή της πολιτείας και την συνολική προσπάθεια καταπολέμησης του COVID-19, δεν θα υλοποιήσουμε το σχέδιό μας. Ευχαριστούμε από καρδιάς τα εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης των συνδημοτών μας που εκτίμησαν την προσπάθεια μας. Το Πάσχα είναι γιορτή αγάπης και θα σεβαστούμε απόλυτα την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ας είναι το Αναστάσιμο Φως η ελπίδα για μία νέα αρχή».