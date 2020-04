Υγεία - Περιβάλλον

Τσιόδρας: δε συστήνεται η γενικευμένη χρήση προστατευτικής μάσκας

Η λανθασμένη χρήση των πλαστικών γαντιών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα από την προστασία που παρέχουν, τόνισε ο Σ. Τσιόδρας.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της επιδημίας του κορονοϊού, τόνισε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ, αλλά και του ECDC, ξεκαθάρισε ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η χρήση της προστατευτικής μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δεν είναι αναγκαία.

Η λανθασμένη τους χρήση μπορεί να γίνει αιτία κινδύνων για πολλούς λόγους. Μοιραία μπορεί να οδηγήσει σε εφησυχασμό και επανάπαυση αυξάνοντας τον κίνδυνο προσβολής από τον κορονοϊό.

Ο κ. Τσιόδρας διευκρίνισε ότι όλα τα δεδομένα αξιολογούνται κι αν χρειαστεί θα επανέλθει με νέα ενημέρωση για τη χρήση της προστατευτικής μάσκας.

Έκανε δε ειδική αναφορά για την ιατρική μάσκα με βαλβίδα, συστήνοντας στους πολίτες να την αποφεύγουν γιατί είναι επικίνδυνη και η χρήση της πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ιατρικό προσωπικό.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Τσιόδρα και στη χρήση των πλαστικών γαντιών σε εξωτερικούς χώρους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει περισσότερη βλάβη από την προστασία που προσφέρουν.

Επειδή η χρήση τους είναι σχεδιασμένη για άλλους λόγους, μπορεί για παράδειγμα να σχιστούν και να μολύνουν τον χρήστη τους, ενώ και για τα γάντια όπως και για τις μάσκες, ο εφησυχασμός και η ψεύτικη ασφάλεια που προσφέρουν μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη.

Ο κ. Τσίοδρας συνέστησε προσοχή τόσο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αφαιρούνται τα γάντια, όσο και στην απόρριψη τους ιδίως σε δημόσιους χώρους.