Πολιτική

Χρυσοχοϊδης στον ΑΝΤ1: είμαστε έτοιμοι για όποιο μέτρο απαιτηθεί (βίντεο)

Τι λέει ο υπ. Προστασίας του Πολίτη για το σχέδιο “εγκλωβισμού” όσων επιχειρήσουν να σπάσουν τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας και την πιθανότητα συγκέντρωσης πιστών στους ναούς.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι η συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί και αποφασίζει η κυβέρνηση είναι σχεδόν καθολική. Συμπλήρωσε δε, πως όπως φάνηκε και στο θέμα με τους μετανάστες στον Έβρο, είναι πρωτόγνωρη η εθνική ομοψυχία και το πόσο ενωμένοι είναι οι Έλληνες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, υποστήριξε ότι δεν πιστεύει πως οι κάτοικοι από τα αστικά κέντρα θα κατευθυνθούν στην επαρχία, γιατί δεν θα είναι και καλοδεχούμενοι εκεί από τους μόνιμους κατοίκους. Πρόσθεσε πως οι έλεγχοι θα είναι εξίσου αυστηροί και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι όλη η Ελληνική Αστυνομία είναι στους δρόμους και οι αστυνομικοί είναι οι μικροί ήρωες της δύσκολης περιόδου που διανύουμε. Είναι έτοιμοι να δείξουν κατανόηση στους πολίτες, αλλά θα είναι και αυστηροί με τους λίγους παραβάτες.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, επανέλαβε ότι θα είναι ολέθριο να επιλέξει κάποιος να κάνει Πάσχα σε μια μικρή κλειστή τοπική κοινωνία και θα πρέπει άπαντες να καταλάβουν ότι θα πρέπει να προστατέψουν τους συμπολίτες τους.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο δράσης, σε περίπτωση που τελικά τα μέτρα δεν αποδώσουν και οι πολίτες δεν συμμορφωθούν, είπε ότι «δεν θα αλλάξουμε συνταγή. Στόχος είναι να διαφυλάξουμε την κοινωνία και θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να το πετύχουμε».

Αναφερόμενος στο θέμα των εκκλησιών, είπε ότι οι ναοί θα είναι κλειστοί για τους πολίτες την Μεγάλη Εβδομάδα. Ανέφερε ως παράδειγμα τον Πάπα Φραγκίσκο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που θα λειτουργήσουν σε άδειους ναούς και εξήρε την υπεύθυνη στάση της Ιεράς Συνόδου.

Τέλος υπογράμμισε ότι αυτό το Πάσχα θα είναι μια άσκηση ατομικής και κοινωνικής ευθύνης για όλους μας.