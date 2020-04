Αθλητικά

Το “ευχαριστώ” της οικογένειας Αντετοκούνμπο σε γιατρούς και νοσηλευτές (εικόνες)

Mήνυμα στα ελληνικά μέσω twitter έστειλε η οικογένεια Αντετοκούνμπο...

Mήνυμα στα ελληνικά μέσω twitter έστειλε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, θέλοντας να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται με κίνδυνο της δική τους υγεία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού.

«Σαν οικογένεια αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους τους νέους μας ήρωες, γιατρούς, νοσηλευτές , όλους εκείνους που ρισκάρουν την υγεία τους, για να γυρίσουμε το συντομότερο πίσω στην κανονικότητά μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Να ξέρετε μας δίνετε δύναμη και πως αυτή η πράξη αυτοθυσίας είναι μια πολύτιμη προίκα που θα μας συνοδεύει για πάντα. Φίλοι ας κάνουμε και εμείς το χρέος μας, μένουμε σπίτι για να κάνουμε το έργο των ηρώων μας πιο εύκολο. Καλή δύναμη σ όλους! Με αγάπη οικογένεια Αντετοκούνμπο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.