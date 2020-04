Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέοι θάνατοι στην Ελλάδα

Ακόμια μία γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή "χτυπημένη" από κορονοϊό. Πόσα είναι συνολικά τα θύματα στη χώρα μας.

Αυξάνονται οι νεκροί από κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον φονικό ιό τις τελευταίες ώρες.

Όπως έγινε γνωστό, αργά χθες το βράδυ έχασε τη μάχη μια 67χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλευόταν στο Ασκληπιείο Βούλας. Εδώ και πέντε μέρες ήταν στην Εντατική με μηχανική υποστήριξη και υποκείμενο νόσημα. Πρόκειται για το 89ο θύμα από τον Covid-19 στη χώρα μας.

Το βράδυ της Πέμπτης ευπέκυψε και ένας 79χρονος που νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Ο 79χρονος κατοικούσε στη Μεσοποταμία η οποία βρίσκεται σε καραντίνα.

Επίσης, εξέπνευσε και μια 86χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον Σωτήρη Τσιόδρα, ανέρχεται στα 1.955.