Πολιτική

Οδηγίες Μητσοτάκη για ετοιμότητα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες

Σε τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αποτιμήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της παιδείας.

Τηλεδιάσκεψη με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είχε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να υπάρχει ετοιμότητα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες για τυχόν επόμενα βήματα, εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αποτιμήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της παιδείας, μετά και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία, τα Δημόσια ΙΕΚ και τα πανεπιστήμια.

Διαπιστώθηκε πως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει αγκαλιάσει την τηλεκπαίδευση, κάτι που αποτυπώνεται στη μεγάλη συμμετοχή μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών και εκπαιδευτικών στην ψηφιακή παράδοση μαθημάτων, στην ευρεία χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και στα ψηλά ποσοστά τηλεθέασης των εκπαιδευτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Επίσης, συζητήθηκαν το περιεχόμενο των Υπουργικών Αποφάσεων για τον περιορισμό της ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η παράταση της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδια για Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Σοφία Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βασίλης Διγαλάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών Θανάσης Κοντογεώργης, ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Γεώργιος Βούτσινος, η γενική γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Σίσσυ Γκίκα, ο γενικός γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αποστόλης Δημητρόπουλος και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για το νέο κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.