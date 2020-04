Κόσμος

Κορονοϊός: Επιβράδυνση του ρυθμού θανάτων στην Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες άμθρωποι έχασαν την ζωή τους μέσα σε 24 ώρες. Η κυβέρνηση καλέι τους πολίτες να διατηρήσουν την επιφυλακή.

Νέα μείωση του αριθμού των θανάτων του τελευταίου 24ώρου καταγράφεται στην Ισπανία, με 605 νέους θανάτους, ο μικρότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από τις 24 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων της επιδημίας Covid-19 στην χώρα ανέρχεται σε 15.238.

Ο συνολικός ρυθμός των κρουσμάτων έφθασε τα 157.022 σήμερα, έναντι 152.446 χθες, που σημαίνει ότι κατά το τελευταίο 24ωρο 4.576 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στην Ισπανία, με τον ρυθμό της αύξησης των κρουσμάτων να επιβραδύνεται, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των διαγνωστικών τεστ. Ο αριθμός των ιαθέντων έφθασε τους 55.668.

Αν και η Ισπανία πέρασε την κορύφωση της επιδημίας, σύμφωνα με τις ισπανικές υγειονομικές αρχές, η κυβέρνηση προειδοποιεί τους Ισπανούς να διατηρήσουν την επιφυλακή.

Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στην χώρα από τις 14 Μαρτίου παρατάθηκαν μέχρι τις 25 Απριλίου, αλλά ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί ότι πιθανόν να υπάρξει και νέα παράταση, ακόμη και αν εξετάζεται κάποια χαλάρωση της καραντίνας.