Κοινωνία

Αντιδράσεις για την καραντίνα στον οικισμό Ρομά

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χαρδαλιάς και Τσιόδρας επισκέφθηκαν την περιοχή. Κάτοικοι καταγγέλλουν στοχοποίηση και αποκοπή από την κοινωνία.

Αναστάτωση επικρατεί στον οικισμό των Ρομά στη Νέα Σμύρνη Λάρισας, ο οποίος έχει τεθεί σε καραντίνα εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού.

Μέχρι στιγμής έχουν βγει θετικά τα 20 από τα 29 δείγματα ατόμων που ανήκουν στο στενό κύκλο του 32χρονου “ασθενή μηδέν”. Όλοι τους έχουν μπει σε απομόνωση σε κτίριο ιδιωτικής κλινικής. Αναμένονται τα αποτελέσματα από περίπου 200 ακόμα δείγματα τα οποία έχουν ληφθεί από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ. Σε καραντίνα έχει μπει και το κέντρο φιλοξενίας στο Κουτσόχερο.

Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη σήμερα στην περιοχή, με επικεφαλής τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο και τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρη Τσιόδρα, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες για την αποτροπή της μετάδοσης του κορονοϊού σε μεγάλο αριθμό του πληθυσμού.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τους αποκόπτουν από την κοινωνία. Ζητούν η ακτίνα της καραντίνας να μεγαλώσει και να μην τοποθετείται μόνο σε ένα κομμάτι της Νέας Σμύρνης.

Η Νέα Σμύρνη αριθμεί περίπου 5.000 κατοίκους. 3.500 από αυτούς είναι Ρομά. Υπάρχουν αυτοί που αντιδρούν, υπάρχουν και αυτοί που τηρούν τα μέτρα και μένουν στα σπίτια τους. Προσπαθούν να προσαρμοστούν στο δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, όπως λένε.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το onlarissa.gr, κάτοικοι της περιοχής φαίνεται να γλεντούν τα ξημερώματα παρότι ο οικισμός έχει μπει σε καραντίνα. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν στοχοποίηση.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο είχε διαδοχικές συσκέψεις με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό, και τον Δήμαρχο Λάρισας, Απόστολο Καλογιάννη.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών σε όλη την Θεσσαλία, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων μετά την σύσκεψη που έγινε υπό τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Σωτήρη Τσιόδρα, υπογραμμίζοντας πως δεν τέθηκε ως θέμα συζήτηση για ολική καραντίνα για την πόλη της Λάρισας.