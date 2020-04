Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: η απόφαση του Eurogroup είναι καλή για την Ελλάδα (βίντεο)

Εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το ότι η χώρα μας αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στη διαχείριση της κρίσης, και την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα.

«Η απόφαση του Eurogroup είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές για τον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος έκανε δηλώσεις νωρίτερα, υποστηρίζοντας πως εμφανίζεται γενναίος απέναντι στην Ευρώπη, αλλά αρνείται να συμμετέχει σε διάλογο μαζί του. Αντέκρουσε τον ισχυρισμό του κ. Χαρίτση ότι θα ήταν αναγκαία οικονομικά μέτρα ενίσχυσης ύψους 1,5 τρισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι αθροιστικά τα κεφάλαια από EKT (750 δισεκατομμύρια) και ESM (540 δισεκατομμύρια) ανέρχονται σε περίπου 1,3 τρις.

«Δεν είναι η ιδανική, είναι όμως μία καλή απόφαση», είπε για την έκβαση του Eurogroup, συμπληρώνοντας πως χάρις σε αυτήν η Ελλάδα θα αποκομίσει 18 δισεκατομμύρια. Σε αυτά, σημείωσε, θα πρέπει να προστεθούν τα 12 δισ. ευρώ της ΕΚΤ από το Ταμείο Corona, 18 δισ. ευρώ από το τρέχον QE στο οποίο δεν ήμασταν, και 7 δισ. από το ΕΣΠΑ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης θέλησε επίσης να στείλει το μήνυμα πως «δεν χρειάζεται μαυρίλα και απαισιοδοξία». Μέσα σε μία πρωτοφανή παγκόσμια κρίση, η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα προς μίμηση, τόνισε, επικαλούμενος τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.

Εξέφρασε την υπερηφάνεια του για αυτό, ευχαριστώντας τον ελληνικό λαό που πειθάρχησε στα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού και έκανε τόσες θυσίες.

Εκτίμησε πως, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, μέσα στον Μάιο θα αρχίσουν να χαλαρώνουν τα μέτρα και σύντομα θα επιστρέψουμε στους φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής.

Δεν έκρυψε την αισιοδοξία του πως θα καταφέρουμε να βάλουμε γρήγορα μπροστά την οικονομία μας, σημειώνοντας πως το κράτος θα πληρώσει τους τόκους επιχειρηματικών δανείων έως και για τρεις μήνες, ενώ θα εγγυηθεί τη χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς για το κλείσιμο των λαϊκών αγορών στη Θεσσαλία, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως το μέτρο αφορά έναν ειδικό λόγο (τα κρούσματα στον οικισμό Ρομά στη Νέα Σμύρνη Λάρισας) και δεν αφορά την υπόλοιπη επικράτεια.

Θέλησε μάλιστα να ευχαριστήσει τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών που «πλην ελαχίστων εξαιρέσεων», έχουν πειθαρχήσει και εφαρμόζουν τα μέτρα.