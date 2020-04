Τοπικά Νέα

Κυριακή των Βαΐων με Θεία Κοινωνία στην Κέρκυρα (εικόνες)

Πέραν των έκτακτων κανόνων που όρισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος κινήθηκε και δεύτερος ιεράς σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, λειτουργώντας την εκκλησία.

Το ιερό σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος λιτανεύτηκε, για πρώτη φορά σήμερα, στον κεκλεισμένων των θυρών ιερό ναό της Κέρκυρας.

Η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, ωστόσο, δεν ήταν άδεια, αλλά μέσα βρίσκονταν, εκτός από τους ιερείς και τους ψάλτες και άλλοι πιστοί, που σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα ξεπερνούσαν τα 15 άτομα.

Μάλιστα, σε εικόνες που καταγράφηκαν από την εν λόγω εκκλησία φαίνεται ο ιερέας να δίνει τη Θεία Κοινωνία σε πιστούς.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, αφού ανάλογο φέρεται να συνέβη και στον Άγιο Νικόλαο στο Κουκάκι, γεγονός που προκάλεσε αρχικά την αντίδραση της Αρχιεπισκοπής, που διέταξε έρευνα, αφετέρου την παρέμβαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, που ζήτησε την παρέμβαση του Εισαγγελέα.

Φωτογραφία, βίντεο: kerkyrasimera.gr, corfutvnews.gr