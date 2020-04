Πολιτική

Πέτσας: Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις σε συγγενείς και φίλους το Πάσχα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πιο αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι την ημέρα της Ανάστασης και το Πάσχα. Αποδοκιμάζει η κυβέρνηση περιστατικά όπως αυτά σε Κουκάκι και Κέρκυρα.

«Τον Γολγοθά του κορονοϊού που περνάει και η χώρα μας θα τον ακολουθήσει η Ανάσταση. Ανάσταση που ευχή όλων μας είναι να μας βρει με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και περισσότερη αισιοδοξία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επανέλαβε πάντως ότι η Ανάσταση όπως και ολόκληρο το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό, χωρίς μετακινήσεις, με κλειστές εκκλησίες και λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών.

Είπε πως οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου είναι ξεκάθαρες και ως εκ τούτου αποδοκιμάζονται περιστατικά όπως αυτά που σημειώθηκαν στο Κουκάκι και στην Κέρκυρα. Όπως είπε τέτοιες ενέργειες παραβλέπουν τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου και παραβιάζουν τη νομοθεσία που επέβαλε τα μέτρα λόγω των έκτακτων περιστάσεων.

Για να βγούμε από την υγειονομική κρίση το ταχύτερο δυνατό με τις λιγότερες συνέπειες, υπογράμμισε ο κ. Πέτσας ότι είναι σημαντικό να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών και όσα υπαγορεύονται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί επισημαίνοντας πως «θα ήταν άδικο να γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες».

«Άλλο άσκηση κοντά στο σπίτι μας κι άλλο συνωστισμός σε πεζόδρομους και πάρκα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για την Ανάσταση ή την Κυριακή του Πάσχα, ας γιορτάσουμε μερικές εβδομάδες μετά τη νίκη μας κατά του κορονοϊού».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε πως θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σε εθνικές οδούς παλιές και νέες, λιμάνια και σταθμούς, και πως λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα σε οικισμούς Ρομά, προσφυγικές δομές αλλά και για άλλες ειδικές ομάδες.

«Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός, καμία χαλάρωση. Μην κάνουμε λάθος. Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε», είπε.

Ταυτόχρονα επισήμανε ότι προετοιμάζεται η επιστροφή στην κανονικότητα αλλά «δεν είμαστε ακόμη εκεί. Τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά». Όπως είπε ο κ. Πέτσας «το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο πιο πολύ πειθαρχούμε στα περιοριστικά μέτρα τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την αργή και μακρόσυρτη επιστροφή στην κανονικότητα».

Διευκρινίζοντας ότι «τίποτα δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη» επανέλαβε ότι όπως και σήμερα, και τότε τον πρώτο λόγο θα έχουν οι ειδικοί πάντα με γνώμονα τη δημόσια υγεία και το κοινό καλό.

Για την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι συνεχίζονται οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αυξάνονται οι ΜΕΘ και πραγματοποιούνται σημαντικές προμήθειες υγειονομικού υλικού.

Όπως είπε οι ΜΕΘ έχουν ήδη αυξηθεί από 565 σε 979 δηλαδή αύξηση 73% και συνεχίζεται η προσπάθεια. Παράλληλα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 2789 προσλήψεις εκ των οποίων 363 ιατρικού προσωπικού και 2426 νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού.

Εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη συγκρότηση 500 κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας που θα παρέχουν κατ' οίκον υπηρεσίες και θα λαμβάνουν δείγματα βιολογικού υλικού από πρόσωπα που μπορεί να έχουν προσβληθεί. Επίσης σημείωσε ότι δημιουργήθηκε μητρώο ασθενών κορονοϊού ώστε τα απαραίτητα δεδομένα να βρίσκονται στη διάθεση των εμπλεκόμενων φορέων.