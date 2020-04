Πολιτική

Κορονοϊός: επίσκεψη Τσίπρα στο Νοσοκομείο “Αττικόν”

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την μάχη με την επιδημία και το προσωπικό. Δωρέα του ΣΥΡΙΖΑ στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

Το Αττικό Νοσοκομείο, ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για τον Covid-19, επισκέφτηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συνοδεία του πρώην υπουργού Υγείας και αρμόδιου τομεάρχη, Ανδρέα Ξανθού, προκειμένου να ενημερωθεί για τις προσπάθειες και τις ανάγκες του προσωπικού στην καταπολέμηση του ιού. «Ήρθα για να μάθω περισσότερα για την προσπάθεια που κάνετε και ταυτόχρονα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω το προσωπικό, το διοικητικό αλλα κυρίως το νοσηλευτικό - γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν μια δύσκολη μάχη αυτές τις μέρες για να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και ελπίζω να την δίνουν με τη στήριξη όλων μας, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη», είπε ο Αλ. Τσίπρας κατά την υποδοχή του από τον διοικητή του νοσοκομείου, Σπύρο Αποστολόπουλο.

Ο κ. Αποστολόπουλος ενημέρωσε αρχικά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτήν τη στιγμή νοσηλεύονται στο Αττικό 30 ασθενείς με Covid-19 και επτά σε μονάδα εντατικής θεραπείας. «Είμαστε ένα νοσοκομείο αναφοράς που έχουμε ανταποκριθεί μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία στις παροχές υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα σε ασθενείς με Covid-19», σημειώσε ο διοικητής του Αττικού Νοσοκομείου.

Κατά την περιήγησή του στο νοσοκομείο, ο Αλ. Τσίπρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, οι οποίοι του επισήμαναν την ανάγκη άμεσης στήριξης του ΕΣΥ, συνολικά, με μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.

Δωρεά μηχανημάτων από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ, την γραμματέα της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη και την βουλευτή Καστοριάς, Ολυμπία Τελιγιορίδου.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, ο κ. Τσίπρας ενημερώθηκε για την κατάσταση της πανδημίας στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου έχουν εντοπιστεί εκτεταμένα κρούσματα κορωνοϊού.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ενημέρωσε τον διοικητή της 3ης ΥΠΕ για την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζονται στο νοσοκομείο Καστοριάς και την πίεση που δέχεται από κρούσματα και μετά από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου και τον διοικητή του, να προχωρήσει στη συμβολική αλλά και ουσιαστική δωρεά:

Ενός κλίβανου αποστείρωσης ατμού 400lt Ενός φορητού ακτινολογικού μηχανήματος

Θα ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες πρωτοβουλίες της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση νοσοκομείων και την κάλυψη ελλείψεων. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί για ακόμη μία φορά την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα μονιμοποιήσεων γιατρών και προσλήψεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την άμεση ενίσχυση του δημοσίου συστήματος Υγείας.