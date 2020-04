Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ποια φάρμακα “ποντάρει” ο Σωτήρης Τσιόδρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

“Παρά τα ελπιδοφόρα νέα είναι πολύ νωρίς ακόμα”, διευκρινίζει ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του ΕΟΔΥ.

Ελπιδοφόρες είναι οι εξελίξεις από το επιστημονικό “μέτωπο” του κορονοϊού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.

Ο κ. Τσιόδρας, που έδωσε αναλυτικές συμβουλές για τη διατήρηση της ψυχικής και σωματικής ευεξίας, υποστήριξε ότι είχαμε κάποια αισιόδοξα μηνύματα «σχετικά με τη χρήση ενός ενδοφλεβίου φαρμάκου στο οποίο έχει πρόσβαση και η χώρα μας, μέσω τριών τρόπων».

Σημείωσε ότι ο πρώτος τρόπος «είναι κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετέχουν τέσσερα νοσοκομεία,. Μάλλον κλινική μελέτη η οποία διεξάγεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συμμετέχουν τέσσερα νοσοκομεία.»

Επιπλέον υπάρχει ένα δωρεάν πρόγραμμα διευρυμένης πρόσβασης σε άλλα τέσσερα επιλεγμένα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων νοσοκομεία της χώρας, ενώ η τρίτη «οδός» είναι η μελέτη Solidarity του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Τσιόδρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΠΟΥ θα ξεκινήσει σε τρία, άλλα, νοσοκομεία της χώρας.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ερωτήθηκε αν η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα για το φάρμακο φαβιπιραβίρη, στο οποίο ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει -μεταξύ 20 χωρών- και η Κύπρος.

Τόνισε ότι με τα σημερινά δεδομένα η Ελλάδα δεν δείχνει να «ποντάρει» στη φαβιπιραβίρη. «Αν με ρωτάτε σαν επιστήμονα και σαν γιατρό, αυτή τη στιγμή από τα νεότερα φάρμακα που κυκλοφορούν για τον ιό, αυτό που έχει περισσότερες ενδείξεις ότι δουλεύει και δουλεύει καλά, είναι το φάρμακο το οποίο σας ανέφερα και για το οποίο δημοσιεύθηκε προχθές στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine των ΗΠΑ, που είναι ένα από τα έγκυρα ιατρικά περιοδικά στον κόσμο. Και έδειξε μία αποτελεσματικότητα της τάξεως του 68%, η οποία περιλάμβανε και σοβαρά περιστατικά» είπε χαρακτηριστικά.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο Σωτήρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι παρόλα τα ελπιδοφόρα νέα «είναι νωρίς ακόμα. Το αίτημά μας προς την εταιρία υπάρχει, θα δούμε πώς θα απαντηθεί. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή μας, μαζί με τα άλλα θεραπευτικά σχήματα και στο νεότερο φάρμακο που ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές αρχές σαν ελπιδοφόρο και παραμένουμε σε επαγρύπνηση για το τι θα γίνει στην επιστημονική κοινότητα» επισήμανε ο κ. Τσιόδρας και ακολούθως είπε:

«Είναι σημαντικό, νομίζω, ότι όλη η επιστημονική κοινότητα είναι ενωμένη σε αυτή την προσπάθεια και θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα από κλινικές μελέτες που τρέχουν σε όλο τον κόσμο. Και το ότι είμαστε και εμείς μέρος αυτής της επιστημονικής προσπάθειας, είναι για εμάς πάρα πολύ σημαντικό.»

Έγχυση πλάσματος

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι στη χώρα μας γίνεται πειραματικά έγχυση πλάσματος από αναρρώσαντες του κορονοϊου δότες σε βαριά ασθενείς. Όπως διευκρίνισε η μέθοδος θα εφαρμοστεί άμεσα σε 7 νοσοκομεία της Ελλάδας ενώ οι δότες είναι εθελοντές