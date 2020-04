Κοινωνία

Άδεια ειδικού σκοπού: Τι προβλέπεται όταν εργάζεται μόνο ο ένας γονιός

Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού παρέχει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Διευκρινίσεις σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού παρέχει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα, η ΠΝΠ ορίζει ότι, σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορονοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας.