Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω απο 100 θάνατοι στην Ελλάδα

Ακόμη μια ασθενεής κατέληξε την Μεγάλη Τρίτη. Αισιόδοξα μηνύματα των γιατρών στις ΜΕΘ

Ακόμη μία ασθενής εξέπνευσε απο επιπλοκές του κορονοϊού, αυξάνοντας σε 101 τους θανάτους στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μια υπερήλικη, 96 ετών, η οποία νοσηλευόταν στο ΝΙΜΤΣ.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας ανακοίνωσε συνολικά 98 θανάτους στην Ελλάδα, όμως λίγες ώρες αργότερα, ένας ασθενής 84 ετών που νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο "Αττικόν" Νοσοκομείο, έχασε τη ζωή του ανεβάζοντας το βράδυ της Μ. Δευτέρας, τον συνολικό αριθμό σε 100 νεκρούς.

Την ίδια ώρα πάντως αισιόδοξα ειναι τα μηνύματα απο τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. ΄'Οπως είπε η Διευθύντρια της ΜΕΘ στον "Ευαγγελισμό", χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν έγκαιρα, δεν υπήρξε έξαρση της επιδημίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά εξιτήρια απο τις Εντατικές και μάλιστα να υπάρχει διαθέσιμο με άδεια κρεβάτια το 30% της ΜΕΘ, όταν σε άλλες χώρες άνθρωποι πεθαίνουν λόγω της έλλειψης κλινών.

Παράλληλα, συγκινούν τα βίντεο απο την Κρήτη και το Βενιζέλιο Νοσοκομείο με τα χειροκροτήματα γιατρών και νοσηλευτών σε ασθενή που βγαίνει απο την ΜΕΘ.

Σχεδόν την ίδια ώρα, ο κ. Γιώργος, νικητής και αυτός, μεταφερόταν απο την ΜΕΘ του Θριασίου σε θάλαμο του Νοσοκομείου, εν μέσω χειροκροτημάτων από τους "σωτήρες" του, τους οποίους χειροκροτούσε κι εκείνος με την σειρά του για την προσφορά τους.