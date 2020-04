Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: έχουμε άδεια κρεβάτια σε ΜΕΘ, χάρη στα έγκαιρα μέτρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αισιόδοξα μηνύματα από την Δ/ντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού». Τι λέει για τα συναισθήματα ιατρών και νοσηλευτών.