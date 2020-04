Αθλητικά

Διεθνές ενδιαφέρον για τον Σεμέδο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποια ομάδα εμφανίζεται ότι κάνεις κινήσεις για την απόκτηση του παίκτη του Ολυμπιακού.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο είναι ο στυλοβάτης στην άμυνα του Ολυμπιακού κι έχει πραγματοποιήσει μεγάλες εμφανίσεις. Δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν ακουστεί ότι θέλουν να αποκτήσουν τον Πορτογάλο αμυντικό.

Σύμφωνα με σημερινό πρωτοσέλιδο της «A Bola» η Σπόρτινγκ Λισαβόνας εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Σεμέδο «Στην εξίσωση ο Ρούμπεν Σεμέδο. Η Σπόρτινγκ εξετάζει εναλλακτικές περιπτώσεις μπροστά στις αναπόφευκτες αλλαγές στην άμυνα. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού έχει ανοικτή την πόρτα της επιστροφής» γράφει το πορτογαλικό δημοσίευμα.

Η Σπόρτινγκ είναι η ομάδα που ξεκίνησε ο Σεμέδο την καριέρα του και την περίοδο 2016-17 είχε 38 συμμετοχές.?