Οικονομία

Έκπτωση 25% στον ΦΠΑ: Πότε θα γίνει ο συμψηφισμός

Τι προκύπτει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον χρόνο έναρξης του μέτρου.

Του Νίκου Ρογκάκου

Από τις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την 1η Μάϊου 2020 και μετά θα μπορούν να συμψηφίσουν οι επιχειρήσεις και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα την έκπτωση 25% από τον ΦΠΑ που είναι καταβλητέος τον Απρίλιο. Αυτό προκύπτει από την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής: «Στις επιχειρήσεις …εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.»

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με διοικητική εντολής και οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ που θα εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ που είναι καταβλητέος τον Απρίλιο (α’ τριμήνου για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία, Μαρτίου για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία) θα έχουν έκπτωση 25% του ποσού του ΦΠΑ που συμψηφίζεται με φορολογικές υποχρεώσεις από 1η Μάϊου 2020.?