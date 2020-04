Πολιτική

Τσίπρας: συνειδητή η μεγάλη αναδιάρθρωση στις εργασιακές σχέσεις

Επίθεση στην Κυβέρνηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας εξαπέλυσε ο Πρ. του ΣΥΡΙΖΑ.

Κριτική στην κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει την κρίση ως «ευκαιρία για να υπάρξει μια μεγάλη αναδιάρθρωση στις εργασιακές σχέσεις», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας Γιώργο Μυλωνά και εκπροσώπους εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και τις μεταφορές, με αντικείμενο τα μέτρα στήριξης του κόσμου της εργασίας που πλήττεται από την κρίση του κορονοϊού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε τον φόβο του ότι η έλλειψη προληπτικών μέτρων στήριξης οικονομίας, εργασίας και επιχειρήσεων, που καταλογίζει στην κυβέρνηση, θα οδηγήσουν σε «εξαιρετικά δυσμενή πραγματικότητα» μετά το τέλος της πανδημίας, την ώρα δηλαδή που θα επιχειρείται η επανεκκίνηση της οικονομίας. Εξέφρασε την πεποίθηση του ότι «πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή» της κυβέρνησης, αφού, όπως είπε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά οι δυνατότητες για στήριξη της εργασίας και των επιχειρήσεων.

Μέσω των εκπροσώπων τους, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε την «τεράστια ευγνωμοσύνη» του στους εργαζόμενους σε κλάδους που παραμένουν εν λειτουργία, όπως σε σούπερ μάρκετ και μεταφορές και οι οποίοι «με αυταπάρνηση, απ' το δικό τους μετερίζι, σηκώνουν στις πλάτες τους τη μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούμε όρθιοι». Όμως, τόνισε, αυτή ευγνωμοσύνη πρέπει να είναι έμπρακτη με διασφάλιση των όρων της υγείας τους και των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, ο κ. Τσίπρας είπε: «Όλο το προηγούμενο διάστημα προφανώς η σκέψη όλων μας ήταν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, πώς θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Όμως νομίζω ότι σιγά-σιγά πρέπει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα, τις δυσκολίες αυτής της επόμενης μέρας καθώς μέχρι σήμερα η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει πάρει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ύφεσης, τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, αλλά θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση απ' ό,τι φαίνεται και ως μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει μια μεγάλη αναδιάρθρωση στις εργασιακές σχέσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας, κάτι πρωτοφανές σε όλη την Ευρώπη». «Ουσιαστικά λέει στις επιχειρήσεις ότι θα τις απαλλάξει από το εργασιακό κόστος αν προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας», σχολίασε, για να υποστηρίξει ότι «αυτό θα οδηγήσει σε εξαιρετικά δυσμενή πραγματικότητα αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας- τη στιγμή που θα θέλουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία θα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση γενικευμένων απολύσεων, λουκέτων και τεράστιας ανεργίας, αντίστοιχης των στιγμών που ζήσαμε στην πιο δύσκολη περίοδο της κρίσης των μνημονίων το 2012-1». «Αυτός είναι ο φόβος μας και πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνειδητή πολιτική επιλογή, γιατί δυνατότητες να στηριχθεί η εργασία και οι επιχειρήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιονομικά», προσέθεσε.

«Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για τις τεράστιες δυσκολίες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι συλλογικά», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Πρόσθεσε όμως ότι ταυτόχρονα «θέλουμε να γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κλάδους της οικονομίας που παραμένουν εν λειτουργία, όπως είναι οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, τις μεταφορές, που συνεχίζουν με αυταπάρνηση και σε εξαντλητικές συνθήκες πολλές φορές χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους, να δουλεύουν σηκώνοντας στις πλάτες τους, από το δικό τους μετερίζι, τη μεγάλη προσπάθεια να κρατηθούμε όρθιοι αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε σε όλους αυτούς μεταφέροντας μια "τεράστια ευγνωμοσύνη για την προσπάθεια που κάνουν". Όμως τόνισε ότι η ευγνωμοσύνη και το "ευχαριστώ" πρέπει να είναι έμπρακτα, πρώτα απ' όλα με τη διασφάλιση των όρων της υγείας αυτών των εργαζομένων και μέσα από τη διασφάλιση των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων.?

