Πολιτική

Το “ευχαριστώ” Μητσοτάκη στους αθλητές για τη συνδρομή στο “Μένουμε Σπίτι”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με αθλητές που έχουν δοξάσει την Ελλάδα... .

Τηλεδιάσκεψη με Ολυμπιονίκες, νυν και πρώην πρωταθλητές που έχουν δοξάσει την Ελλάδα και άλλους σπουδαίους αθλητές είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε η πολύτιμη συνδρομή της αθλητικής οικογένειας στην επιτυχία του μηνύματος «Μένουμε Σπίτι» και η αξιοποίηση της κρίσης ώστε να αυξηθεί η διάχυση της άσκησης, του ευ αγωνίζεσθαι και του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος ο Πύρρος Δήμας, ο Νίκος Κακλαμανάκης, η Άννα Κορακάκη, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, η Μαρία Σάκκαρη, η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Συμμετείχαν επίσης παλαίμαχοι που παραμένουν ενεργοί σε θεσμικά όργανα του αθλητισμού, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ζήσε Αθλητικά» Ανδρέας Γλυνιαδάκης, ο Αντιπρόεδρος Δημήτρης Παπανικολάου, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, η Βούλα Κοζομπόλη, η Εύη Μωραϊτίδου και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης.

Οι αθλητές επισήμαναν ότι το κράτος αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά, κάτι που αναγνωρίζεται στο εξωτερικό. Αφηγήθηκαν τις προκλήσεις της «κατ’ οίκον» προπόνησης και δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και στροφής προς την υγιεινή ζωή, τις οποίες εκφράζει το πρόγραμμα «Ζήσε Αθλητικά».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία έδωσαν την ευκαιρία σε πολλούς Έλληνες να ανακαλύψουν τον αθλητισμό. Δεδομένου ότι η βελτίωση της δημόσιας υγείας ήταν εξ αρχής ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η εμπειρία της κρίσης μπορεί να αποτελέσει τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον, καθώς μερικές φορές χρειάζεται μία ευκαιρία ώστε οι πολίτες να εντάξουν καλές συνήθειες στην καθημερινότητά τους.

«Είμαι σίγουρος ότι, όταν με το καλό μπορούμε να ξαναβγούμε από τα σπίτια μας με πιο οργανωμένο τρόπο, ότι και οι αντιλήψεις της κοινωνίας συνολικά και γύρω από τα ζητήματα της υγιεινής άθλησης, αλλά και του εθελοντισμού συνολικά θα έχουν αναδιαταχθεί», ανέφερε.

Στάθηκε επίσης στη σημασία του εθελοντισμού, ο οποίος είναι βαθιά συνδεδεμένος με γιορτές του αθλητισμού. Το πνεύμα προσφοράς που φάνηκε το καλοκαίρι του 2004, όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας συνδυάστηκαν με την κατάκτηση του Euro, έχει επανεμφανιστεί στη σημερινή συγκυρία και μπορεί να γίνει σταθερό κτήμα μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι μέσω των εκστρατειών αιμοδοσίας έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός φιαλών αίματος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι, εφόσον ο Απρίλιος κυλήσει ομαλά, από τον Μάιο μπορεί να αρχίσει η βαθμιαία επιστροφή στην κανονικότητα, που θα περιέχει αύξηση και των ευκαιριών για άθληση.

Ειδική μνεία έγινε επίσης στα σχέδια της κυβέρνησης για κατασκευή του προπονητικού κέντρου Παραολυμπιακών στη Ραφήνα, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Παραολυμπιονίκης Γρηγόρης Πολυχρονίδης. «Είναι για εμένα ένα μεγάλο όνειρο αυτό το κέντρο και θα το φτιάξουμε, γιατί νομίζω το αξίζει το Παραολυμπιακό κίνημα να έχει μία τέτοια υποδομή», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Υφυπουργός ανέφερε ότι υπάρχει ετοιμότητα ώστε το έργο να αρχίσει ταχύτατα.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους αθλητές για τη συνεισφορά τους στην προώθηση του μηνύματος «Μένουμε Σπίτι», ενώ υπογράμμισε ότι ο ελληνικός λαός από την πλευρά του απέδειξε πως έχει μεγάλα αποθέματα αυτοπειθαρχίας και υπομονής. «Έχουμε πράγματι την ευκαιρία να το κάνουμε πράξη, να αλλάξουμε συνήθειες και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την περιπέτεια», δήλωσε.

Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους μαζεμένους. Είναι μεγάλη η χαρά μου που μπορούμε να επικοινωνούμε, έστω και έτσι, σε αυτές τις πολύ ιδιαίτερες συγκυρίες.

Θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, γιατί νομίζω ότι όλοι σας έχετε συμμετάσχει, με τον τρόπο σας, σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε, όχι μόνο να κρατήσουμε τον κόσμο στο σπίτι -είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι το έχουμε πετύχει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες χώρες- αλλά ταυτόχρονα να του δώσουμε και ένα έναυσμα να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτό τον χρόνο του. Να επαναξιολογήσει ενδεχομένως κάποιες προτεραιότητες. Να αντιληφθεί τη σημασία της υγιεινής ζωής και -γιατί όχι- να ανακαλύψει και πάλι την άθληση, έστω και στο σπίτι, έστω και με ένα χαλαρό τρέξιμο, αυτά δηλαδή τα οποία επιτρέπονται σε αυτές τις συγκυρίες. Να αντιληφθεί τη σημασία της ατομικής υγιεινής, της δημόσιας υγείας.

Βέβαια για εμένα -που είμαι εκτός από πολιτικός και αθλητής και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αθλητισμό- ίσως είναι μία ευκαιρία αυτή η κρίση να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στον αθλητισμό. Και είμαι σίγουρος ότι, όταν με το καλό μπορούμε να ξαναβγούμε από τα σπίτια μας με πιο οργανωμένο τρόπο, και οι αντιλήψεις της κοινωνίας συνολικά και γύρω από τα ζητήματα της υγιεινής άθλησης αλλά και του εθελοντισμού συνολικά θα έχουν αναδιαταχθεί.

Οπότε, ένα προσωπικό μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξή σας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τις συλλογικές, τις ατομικές, τα βίντεο τα οποία έχετε κάνει. Κερδίζουμε νομίζω συνολικά και ως χώρα μία αξιοπιστία με αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται, έτσι ώστε την επόμενη μέρα, όταν με το καλό ξεπεράσουμε την κρίση, να μη μας βλέπουν πια ως το μαύρο πρόβατο, αλλά γιατί όχι ως ένα παράδειγμα προς μίμηση για το πώς αντιμετωπίσαμε αυτήν τη μεγάλη πρόκληση».

*Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων*: Προχωρήσαμε ταχύτατα σε σποτάκια με πρωταγωνιστές τους Ολυμπιονίκες για μαθήματα γυμναστικής στο σπίτι, προχωρήσαμε σε εκπομπές στην ΕΡΤ (...) Αλλά το πιο σημαντικό, που ξεχωρίζω από όλα, ήταν οι αιμοδοσίες. Είναι συγκινητικό ότι στο ΣΕΦ, και είδα και τον κύριο Γιαννόπουλο από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ήταν κατασυγκινημένος όταν είπε «τέτοιο νούμερο δεν έχω καταγράψει ποτέ», 164 φιάλες αίματος μέσα σε δύο μισές ημέρες (...) Η αθλητική οικογένεια κατάφερε να τις συγκεντρώσει με μία παρουσία πειθαρχημένη.

Στη διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες από το χώρο του Αθλητισμού ανέφεραν, μεταξύ άλλων:

*Πύρρος Δήμας, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης Άρσης Βαρών*: Το κίνημα του εθελοντισμού του 2004, που σταμάτησε κάποια στιγμή, είναι καιρός να το φέρουμε πίσω. Όλοι είμαστε εθελοντές, θέλουμε να βοηθήσουμε, ειδικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές και τις δύσκολες στιγμές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είμαστε εδώ, είμαστε πρέσβεις του αθλητισμού, βοηθάμε.

*Λευτέρης Πετρούνιας, Ολυμπιονίκης στους Κρίκους*: Νομίζω ότι έχουμε ενωθεί όλοι, χωρίς να ξοδέψουμε κάτι έχουμε καταφέρει να ωθήσουμε τον κόσμο προς τον αθλητισμό και είναι μία πολύ καλή ευκαιρία αυτό.

*Στέφανος Τσιτσιπάς, τενίστας, νούμερο έξι στην παγκόσμια κατάταξη*: Είναι ευκαιρία να μείνω λίγο περισσότερο με την οικογένειά μου και να κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα χρόνο να κάνω πριν. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή σε καθημερινή βάση προσπαθώ να μάθω λίγο γαλλικά, είναι κάτι που ήθελα πάντα αλλά δεν είχα τον χρόνο να ασχοληθώ και είναι ευκαιρία τώρα.

*Μαρία Σάκκαρη, τενίστρια, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη*: Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σε συγχαρώ για αυτό που έχετε κάνει, εσείς και κυβέρνηση. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι εύκολο, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είμαστε ευγνώμονες όλοι -νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους όλων- είναι κάτι αξιοθαύμαστο αυτό που έχετε καταφέρει.

*Κατερίνα Στεφανίδη, Ολυμπιονίκης του στίβου στο Άλμα επί Κοντώ*: Νομίζω ότι από δω και πέρα αρχίζουν λίγο και δυσκολεύουν τα πράγματα και όσο πιο πολύ «καθόμαστε», τόσο πιο πολύ θα μας πάρει να επιστρέψουμε στη φυσιολογικότητα των πραγμάτων για εμάς (...) Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη περίοδο από εδώ και πέρα, αλλά νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί μέσα στο σπίτι, όπως είπε η Μαρία, στο δρόμο, λίγο στην παραλία.

*Άννα Κορακάκη, Ολυμπιονίκης στη Σκοποβολή*: Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω κι εγώ για όλα τα μέτρα που λήφθηκαν. Εγώ ζω σε μια πολύ μικρή πόλη, ζω σε μια επαρχιακή πόλη και χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω ότι ο κόσμος τουλάχιστον εδώ πειθαρχεί. Επίσης, χαίρομαι γιατί πάρα πολύς κόσμος ο οποίος έμεινε στο σπίτι και δεν έχει κάποιο κίνητρο για να βγει έξω, για να αθληθεί, έστω και για να περπατήσει σε καθημερινή βάση πλέον το κάνει.

*Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων ΠαραΟλυμπιονικών, ΠαραΟλυμπιονίκης στο άθλημα Μπότσια*: Η πρωτοβουλία του Υπουργού για το «Ζήσε Αθλητικά» είναι κάτι το οποίο έφερε αποτελέσματα -τουλάχιστον κατά προσωπική άποψη- πολύ μεγαλύτερα από ό,τι αναμενόταν. Έχουμε δει όλη την αθλητική οικογένεια να ενώνεται και σαν μία γροθιά να δείχνει τη δύναμή της, να βοηθάει πάνω από όλα ψυχολογικά, γιατί χρειάζεται πολύ μεγάλη ψυχολογική βοήθεια αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι όλοι οι αθλητές μαζί έχουμε καταφέρει να τονώσουμε το ηθικό των Ελλήνων και να ενθαρρύνουμε ουσιαστικά το να είμαστε δυνατοί, αισιόδοξοι και να περιμένουμε το καλύτερο αύριο.

*Ανδρέας Γλυνιαδάκης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ζήσε Αθλητικά», Πρωταθλητής Ευρώπης στο Μπάσκετ*: Θέλουμε να περάσουμε τις αξίες του αθλητισμού στα σχολεία, θέλουμε να αλλάξει η κουλτούρα του κόσμου και ο αθλητής να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας για όλη του τη ζωή, κι όχι μόνο για τα χρόνια που είναι πρωταθλητής ή φέρνει μετάλλια ή διακρίσεις. Και θέλουμε κυρίως αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως στην Αμερική για παράδειγμα, η κουλτούρα του να αθλούμαι -όπως είπατε και εσείς- να είναι κάτι που θα μπορεί να περάσει στον Έλληνα.

*Παναγιώτης Γιαννάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Ολυμπιονίκης ως προπονητής και Πρωταθλητής Ευρώπης ως παίκτης*: Ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη. Αυτό το ζήσαμε το ‘87, το ζήσαμε το 2004, το ζήσαμε με τις μεγάλες επιτυχίες όλων των παιδιών, τα χρυσά μετάλλια. Έχει τεράστια δύναμη. Από κει και πέρα θέλει λίγο καλύτερη οργάνωση στο πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να ανεβάσουμε τον μέσο όρο των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη δύναμη μέσα τους, αλλά δεν ξέρουν πώς να τη βγάλουν έξω και να μπορέσουν πραγματικά να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν και εκείνοι στον αθλητισμό, αλλά και όχι μόνο.

*Τάκης Φύσσας, Πρωταθλητής Ευρώπης στο Ποδόσφαιρο, Αθλητικός Διευθυντής Εθνικής Ομάδας*: Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα παιδιά μου να μάθουν πώς έζησε ο πατέρας τους, να μάθουν να πειθαρχούν στα μέτρα και στους κανόνες, να υπάρχουν όρια στις μετακινήσεις τους -άλλωστε εμείς δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε ούτε να βγούμε οπότε θέλαμε από το σπίτι μας- και επίσης να μάθουν να κάνουν υπομονή και να κάνουν θυσίες. Τέτοιες θυσίες είμαστε έτοιμοι να κάνουμε.

*Νίκος Κακλαμανάκης, δύο φορές Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας*: Έχουμε κάνει στάση ζωής μας πλέον την εγκράτεια, την καθυστερημένη επιβράβευση και την έννοια ότι η ζωή μας πρέπει να αποκτήσει έναν ανώτερο σκοπό (...) Έχουμε καταφέρει να βάλουμε την αυτοπειθαρχία στη ζωή μας. Όχι εμείς, που είμαστε πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, αλλά όλη μας η οικογένεια και κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο έχει κερδηθεί επειδή όχι απλά έχει επιβληθεί, αλλά έχει εμπνευστεί. Κι εδώ τα συγχαρητήρια αξίζουν σε εσάς και στην ομάδα σας.

*Εύη Μωραϊτίδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, Ολυμπιονίκης του Πόλο*: Όντως έχουμε δει πολλούς που δεν ασχολούνταν με τον αθλητισμό στο παρελθόν, πολλούς συνανθρώπους μας να βγαίνουν με τα αθλητικά τους και να κάνουν ένα περίπατο, ένα τζόκινγκ, ένα τρέξιμο έξω. Θα θέλαμε αυτή την εικόνα να τη δούμε να συνεχίζεται στο μέλλον. Οπότε το «Ζήσε Αθλητικά» και όλες οι πρωτοβουλίες που κάνετε και εσείς και ο Υφυπουργός Αθλητισμού θα ήταν μία πολύ γερή βάση για το μέλλον.

*Βούλα Κοζομπόλη, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Συμμετεχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιονίκης του Πόλο*: Να δώσουμε μεγάλη σημασία στο πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του ελληνικού αθλητισμού, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με το Υφυπουργείο Αθλητισμού βέβαια και εμείς όπου μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε. Και ξεκινώντας να δούμε πώς θα στηρίξουμε και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ο οποίος πλήττεται θανάσιμα αυτή την περίοδο.

*Δημήτρης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής «Ζήσε Αθλητικά», Ολυμπιονίκης του Μπάσκετ*: Αύξηση μέχρι χθες 625,6% στα όργανα γυμναστικής, όλοι μένουμε στα τρόφιμα αλλά έχουμε ανάλωση μεγάλη και στα αθλητικά είδη, πρέπει να τονίζεται αυτό. Έχουμε πολλά σχέδια και για το μέλλον, όταν οι αθλητές θα πρέπει να πούνε στα παιδιά να φτιάξουν υγιείς, καλές κοινωνικές ομάδες στα σχολεία, ώστε όταν μεγαλώσουν να γίνουν υπεύθυνοι και σωστοί ενήλικες.