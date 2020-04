Αθλητικά

Η Αναντολού Εφές “δένει” τον Λάρκιν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η εκπληκτική απόδοση του Λάρκιν στα παιχνίδια της Euroleague, «ανάγκασε» τους Τούρκους να του προσφέρουν νέο συμβόλαιο.

Νέο συμβόλαιο διάρκειας 1+1 χρόνων με όρο "NBA out" στο τέλος του επόμενου καλοκαιριού προσέφερε η Αναντολού Εφές στον Σέιν Λάρκιν.

Ο Αμερικανός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της ομάδας της Κωνσταντινούπολης, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ουκούμ Κανμπίρ.

Ο Λάρκιν που εδώ και λίγους μήνες έχει και τουρκικό διαβατήριο και επομένως θα αγωνίζεται με την εθνική Τουρκίας πραγματοποίησε μία απίστευτη σεζόν στη Euroleague μέχρι την αναστολή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και εκτός... συγκλονιστικού απροόπτου θα αναδεικνυόταν ο MVP της Regular Season.

Συγκεκριμένα, ο Σέιν Λάρκιν είχε μέσο όρο 22,2 πόντους, 4,1 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ με 55,6% στα δίποντα, 50,9% στα τρίποντα και 90,3% στις βολές.