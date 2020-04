Οικονομία

Έξοδος στις αγορές με 7ετές ομόλογο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στόχος η άντληση πρόσθετης ρευστότητας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Εντολή στις Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale, έδωσε ο ΟΔΔΗΧ για την έκδοση 7ετούς ομολόγου, λήξης Απριλίου του 2027.

Η ακριβής ημερομηνία έκδοσής του θα προσδιοριστεί από τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ωστόσο το πιθανότερο είναι αύριο Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει σε αυτήν την κίνηση. Σημειώνεται πως τίτλος θα είναι επιλέξιμος στο νέο έκτακτο QE της ΕΚΤ (PEPP) καθώς και για τις πράξεις repo της κεντρικής τράπεζας.

Στόχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο να ακολουθήσει τα βήματα και των υπόλοιπων πολλών χωρών οι οποίες τις τελευταίες ημέρες βγήκαν στις αγορές με ανάλογες εκδόσεις, και έτσι να δηλώσει την "παρουσία" του. Ωστόσο, πιο βασικός παράγοντας είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το capital.gr.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας εδώ και καιρό είχε αναφερθεί στις προθέσεις της κυβέρνησης να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου, αν βεβαίως οι συνθήκες το ευνοούν, προκειμένου να επεκτείνει την επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου.

Ο κ. Σταϊκούρας είχε επισημάνει πως τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για δυο-τρεις μήνες, χωρίς να πειραχτεί το "μαξιλάρι" ασφαλείας, αν επεκταθούν - εφόσον χρειαστεί - τα μέτρα στήριξης των 6,8 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον μήνα Απρίλιο. Έτσι δεν αποκλείεται η επέκτασή τους και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο, τη στιγμή που κάθε μήνα η δημοσιονομική στήριξη "κοστίζει" 5 δισ. ευρώ.

Μία νέα έξοδος στις αγορές, σε συνδυασμό με τα μέτρα του Eurogroup, δίνουν στην κυβέρνηση περαιτέρω περιθώρια ευελιξίας, ενώ η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων (όχι το cash buffer του ESΜ των 16 δισ. ευρώ) βρίσκεται επίσης στο τραπέζι.

Το όφελος για την Ελλάδα από τα 540 δισ. ευρώ του πακέτου του Eurogroup, φτάνει έως 7-8 δισ. ευρώ. Στην πράξη όμως, αφού η Ελλάδα απορρίπτει την ένταξή της σε προληπτική πιστοληπτική γραμμή (διαθέσιμο είναι ποσό 3,5 δις ευρώ) για την κάλυψη δαπανών υγείας, με βάση το βασικό τουλάχιστο σενάριο για την πορεία της κρίσης, το ποσό των δανείων που υπολογίζεται πως μπορεί να λάβει η χώρα είναι 3,5-4,5 δισ. ευρώ.

Αν και το ύψος της έκδοσης του 7ετούς δεν έχει οριστεί, θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί σε ανάλογα επίπεδα με τις προηγούμενες εκδόσεις (2,5 δισ. ευρώ), ενώ το επιτόκιο - δεδομένου και του ότι οι συνθήκες στις αγορές δεν είναι και τόσο ευνοϊκές - θα μπορούσε να κινηθεί στο 1,85%.

Πάντως, οι τελευταίες αποφάσεις της ΕΚΤ ευνοούν τις νέες εκδόσεις, δεδομένου ότι πλέον τα ελληνικά ομόλογα εντάσσονται στο έκτακτο QE (πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης) των 750 δισ. ευρώ, που εκκινήθηκε λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε πρόσφατη έκθεσή της η Citi πάντως είχε εκτιμήσει ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει φέτος σε λιγότερες εξόδους στις αγορές από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει και ανέφερε ότι από τα 10 δισ. ευρώ πριν οι εκδόσεις χρέους της χώρας φέτος θα αγγίξουν τα 4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο κατώτερο εύρος του στόχου του ΟΔΔΗΧ για τη φετινή χρονιά (που ήταν στα 4-8 δισ. ευρώ).