Πέτσας στον ΑΝΤ1: πριν τις 27 Απριλίου η ανακοίνωση για άρση των περιοριστικών μέτρων (βίντεο)

Για σταδιακή και μακρόσυρτη διαδικασία έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Τι είπε για το ενδεχόμενο καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας το Πάσχα, την λειτουργία των σχολείων και τα σενάρια για εκλογές.

«Ο εχθρός μας είναι ο συνωστισμός, για αυτό δεν θέλουμε τις συγκεντρώσεις ατόμων το Πάσχα», είπε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας –σε ότι αφορά το ψήσιμο του οβελία- ότι «δεν μας νοιάζει τι θα μαγειρέψει ο καθένας».

Αναφορικά με το σενάριο περί απαγόρευσης κυκλοφορίας αυτοκινήτων από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μέχρι και το Πάσχα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι δεν μπορεί ούτε να το διαψεύσει ούτε να το επαληθεύσει, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σημειώνοντας «πηγαίνουμε μέρα-μέρα, βλέπουμε πως εξελίσσεται η εφαρμογή των μέτρων και αποφασίσουμε ότι χρειάζεται. Σε ότι αφορά την μετακίνηση σε άλλη περιφέρεια, ισχύει η απαγόρευση από την πρώτη ημέρα που ελήφθησαν τα μέτρα, αλλά επειδή βλέπαμε μια τάση λόγω του Πάσχα, διπλασιάσαμε το πρόστιμο και τονίζουμε τις απαγορεύσεις, για να αποτρέψουμε την εξάπλωση του ιού».

Σε ότι έχει να κάνει με τους φόβους για συγκεντρώσεις πιστών έξω από ναούς τις επόμενες ημέρες και το ενδεχόμενο παρεμβάσεων από την Αστυνομία, ο κ. Πέτσας είπε «Δεν είμαστε αστυνομοκρατούμενο Κράτος, βασιζόμαστε στην πειθώ. Δεν μπορεί για τους λίγους παραβατικούς να την πληρώσουμε όλοι».

«Έχουμε ξεκινήσει εδώ και ημέρες, κατ΄ εντολή του Πρωθυπουργού, να επεξεργαζόμαστε το σενάριο μιας αργής, σταδιακής και μακρόσυρτης αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων. Για όλα αυτά, πριν από τις 27 Απριλίου, οπότε λήγουν οι ισχύοντες περιορισμοί, θα ενημερωθούν οι πολίτες για να ξέρουμε όλοι τι θα συμβεί. Αυτή θα είναι πιο δύσκολη διαδικασία σε σχέση με τον περιορισμό στις μετακινήσεις, καθώς πρέπει να πειστούν κάποιοι ότι πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους μια εβδομάδα παραπάνω σε σχέση με το να κλειστούν όλοι στο σπίτι τους», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την λειτουργία των σχολείων, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι «όλοι τείνουν σε ένα σταδιακό άνοιγμα των σχολείων, σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε κι εμείς. Σκεπτόμαστε σενάρια σταδιακής επανόδου των σχολείων όλων των βαθμίδων σε λειτουργία. Το σίγουρο είναι ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα γίνουν το καλοκαίρι και όχι το φθινόπωρο».

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα που αφορά την μείωση μισθών ή συντάξεων», τόνισε ο Κυβ. Εκπρόσωπος αναφορικά με τις προβλέψεις για βαθιά ύφεση και τα μέτρα που θα απαιτηθούν για την ανάταξη της οικονομίας.

Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε ότι «δεν υπάρχει καμία σκέψη για εκλογές», προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση, μέχρι τον Φεβρουάριο συνέχιζε το πρόγραμμα της για την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει, συμπληρώνοντας ότι οι αναφορές του Πρωθυπουργού αφορούσαν την επιστροφή των θεσμών σε κανονικότητα και όχι στην νομοθέτηση με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και υπό έκτακτες συνθήκες.