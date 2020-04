Οικονομία

Στη “φάκα” του ΣΔΟΕ παράνομο παρασκευαστήριο με χιλιάδες αντισηπτικά (βίντεο)

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κατάσχεση αντισηπτικών διαλυμάτων που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ την τελευταία εβδομάδα.

Νέα μεγάλη ποσότητα αντισηπτικών σε παράνομο παρασκευαστήριο, το οποίο στερούνταν σχετικής άδειας από τον ΕΟΦ εντόπισαν και κατάσχεσαν οι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου από αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το ΣΔΟΕ, κατασχέθηκαν: Περίπου 40.000 φιάλες αντισηπτικών υγρών των 100ml, που αντιστοιχούν σε 4.000 λίτρα διαλύματος, 54.000 κενές φιάλες και 248.000 ετικέτες συσκευασίας, 11 κενές δεξαμενές των 1.000 λίτρων με ένδειξη «ισοπροπυλική αιθανόλη» που χρησιμοποιούνταν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή των αντισηπτικών υγρών, καθώς επίσης και λοιπός βιοτεχνικός εξοπλισμός. Δείγματα των κατασχεθέντων ειδών έχουν αποσταλεί ήδη στον ΕΟΦ και αναμένονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης.

Κλιμάκιο υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, με τη συνδρομή δύναμης του τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας, διενεργώντας προληπτικό έλεγχο διακίνησης προϊόντων στα διόδια των Θηβών, εντόπισε φορτηγό το οποίο διακινούσε ποσότητα αντισηπτικών.

Στο πλαίσιο αναζήτησης των εταιρειών που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη συναλλαγή, το κλιμάκιο ελέγχου εντόπισε παράνομο χώρο παραγωγής και συσκευασίας των αντισηπτικών και καλλυντικών διαλυμάτων στην περιοχή του Μενιδίου.

Επειδή δε, οι υπεύθυνοι του χώρου κλείδωσαν την εγκατάσταση και εξαφανίστηκαν, το ΣΔΟΕ ζήτησε τη συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού αλλά και αστυνομικής δύναμης από το Α.Τ. Αχαρνών, για να εισέλθει στον χώρο. Με την παρουσία εισαγγελέα, κλειδαρά και αστυνομικής δύναμης, το κλιμάκιο των ελεγκτών εισήλθε στην εγκατάσταση και διαπίστωσε τα ακόλουθα: Εντός του παράνομου χώρου παραγωγής και συσκευασίας εντοπίστηκαν, όπως αναφέρθηκε, χιλιάδες φιάλες αντισηπτικών υγρών και ετικετών συσκευασίας, καθώς και δεξαμενές, οι οποίες και κατασχέθηκαν.

Επίσης εντοπίστηκαν να εργάζονται σε κακές συνθήκες 13 αλλοδαποί χωρίς έγγραφα νόμιμης παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίοι συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτόφωρου από το Α.Τ. Αχαρνών, όπως επίσης συνελήφθη με την ίδια διαδικασία και ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δεν είχε συμμορφωθεί όσον αφορά την υποχρέωσή της να καταγράψει ηλεκτρονικά τα αποθέματά της σε αντισηπτικά διαλύματα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/14.3.20) περί καταγραφής των αποθεμάτων σε αντισηπτικά.

Το ΣΔΟΕ έχει ήδη ενημερώσει με έγγραφό τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων της από 14/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί καταγραφής αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά διαλύματα, για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες όσον αφορά τα κατασχεμένα είδη.

