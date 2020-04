Αθλητικά

Κορονοϊός: ποδοσφαιρικοί αγώνες χωρίς θεατές μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο;

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο συγχρωτισμός φιλάθλων στις εξέδρες μπορεί να αποδειχθεί ολέθριος.

Οι ειδικοί έχουν ήδη προειδοποιήσει: είναι πιθανό ότι το ποδόσφαιρο δεν θα είναι σε θέση να παίζεται με θεατές για τους επόμενους 18 μήνες. Η ίδια η φύση των σταδίων, όπου εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι συσσωρεύουν στις εξέδρες, περιπλέκει πολύ τον έλεγχο μιας πανδημίας που, σύμφωνα με ειδικούς, δεν θα ελεγχθεί έως ότου βρεθεί ένα εμβόλιο.

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, επιδημιολογικά, είναι ότι κάθε άτομο που προσθέτετε, προσθέτει κίνδυνο. Εάν υπάρχουν πέντε άτομα, είναι πιο επικίνδυνο από ό, τι αν υπάρχουν δύο, το 10 είναι πιο επικίνδυνο από πέντε, 500, περισσότερα από 10. 60.000 είναι πολύ, πολύ Επικίνδυνο. Ως επιστήμονας, δεν μου αρέσει να λέω ότι είμαι 100% σίγουρος για κάτι, αλλά είμαι πιο κοντά στο 100% από ποτέ ότι δεν μπορούμε να ξαναγεμίσουμε τα στάδια μέχρι να έχουμε ένα εμβόλιο», δήλωσε ο Ζακ Μπιν , επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Emory μιλώντας στους The Times.

Ο ανοσολόγος Κάρολ Σικόρα επεσήμανε επίσης ότι παρόλο που το εμβόλιο μπορεί να φτάσει σε 18 μήνες, όμως «η ανοσοποίηση για 68 εκατομμύρια άνθρωποι (περίπου ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου) είναι περίπλοκη, οπότε το άνοιγμα των σταδίων θα έρθει όταν υπάρξει ανοσία στο 60%».