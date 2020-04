Παράξενα

Ο “Κάπτεν Τομ” συγκέντρωσε 12 εκατομμύρια λίρες για το NHS περπατώντας στον κήπο!

Η απίστευτη ιστορία του βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η συνεισφορά του στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας.

Ο Τομ Μουρ, 99 ετών, βετεράνος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, που αποφάσισε να κάνει βόλτες στον κήπο του στηριγμένος σε περιπατητήρα, ζητώντας από χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης να συνεισφέρουν ένα μικρό ποσό όταν ολοκλήρωνε την καθεμιά, για να δωρίσει το ποσό που θα συγκεντρωνόταν στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, το NHS, καθώς είναι αντιμέτωπο με την πανδημία του κορονοϊού, μπόρεσε να συγκεντρώσει πάνω από 12 εκατομμύρια λίρες, ή πάνω από 13,7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ηλικιωμένος λοχαγός εν αποστρατεία, που άρχισε να χρησιμοποιεί περιπατητήρα όταν έσπασε τον γοφό του, εξηγεί πως είχε βάλει στόχο να διανύσει εκατό φορές 25 μέτρα στον κήπο του πριν να κλείσει τα 100 του χρόνια, την 30ή Απριλίου. Έτσι, ήλπιζε πως θα κατάφερνε να συγκεντρώσει από συνεισφορές χρηστών ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ποσό 1.000 λιρών ώστε να το δωρίσει στο NHS, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη φροντίδα που του προσέφερε το προσωπικό του στην τελευταία περιπέτεια της υγείας του, αλλά και όταν είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο.

Μεγαλωμένος στο Γιόρκσιρ, στη βόρεια Αγγλία, ο Μουρ υπηρέτησε στην Ινδία, στη Βιρμανία και στη Σουμάτρα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας «μου προσέφερε θαυμάσια φροντίδα», εξηγεί σε βίντεο που μεταφόρτωσε η οικογένειά του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο Μουρ, γνωστός απλά ως «κάπτεν Τομ», φορώντας κοστούμι, με καρφιτσωμένα τα παράσημά του.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό «με βοήθησε πολύ» και «κάνει σπουδαία δουλειά για όλους», πρόσθεσε ο ίδιος.